Assoluzione per i notai Giuliani, ex Presidente del Consiglio Notarile di Roma, Sgobbo e Rummo

Novembre 7, 2023

(Adnkronos) – Roma, 7 novembre 2023. Il Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia, comunica il positivo esito del primo grado del processo a carico del Notaio Cesare Felice Giuliani, ex Presidente del Consiglio Notarile di Roma ed ex Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, e dei Consiglieri Notai Antonio Sgobbo e Romolo Rummo accusati da un Notaio del Distretto di aver commesso irregolarità nelle vicende relative alle assegnazioni degli incarichi per le dismissioni degli immobili degli Enti Pubblici.

I Notai Cesare Felice Giuliani, Antonio Sgobbo e Romolo Rummo sono stati assolti dal reato di concussione perchè il fatto non sussiste.

In relazione agli altri reati contestati, il Tribunale ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

“Il Consiglio Notarile di Roma esprime soddisfazione per l’esito del processo e conferma la massima stima e fiducia nei confronti dei Notai Cesare Felice Giuliani, Antonio Sgobbo e Romolo Rummo”.

