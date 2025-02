ASTON MARTIN ARAMCO ANNUNCIA UNA PIONIERISTICA PARTNERSHIP CON ELEMIS CHE UNISCE I PRODOTTI DI LUSSO PER LA CURA DELLA PELLE ALLE PERFORMANCE DI ALTO LIVELLO

12 Febbraio 2025

– SILVERSTONE, Inghilterra, 12 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Il team Aston Martin Aramco Formula One™ oggi dà il benvenuto all’iconico marchio britannico ELEMIS in qualità di primo Partner ufficiale per la cura della pelle, un momento che segna l’inizio di una collaborazione pluriennale in cui confluiscono l’innovazione leader mondiale nel settore della bellezza e le performance di alto livello della Formula 1.

ELEMIS abbina da decenni i trattamenti basati su tecnologie di ultima generazione con prodotti per la cura della pelle clinicamente testati e si impegna con passione a infondere fiducia nelle comunità in cui opera.

Grazie alla partnership con il team britannico, il brand del lusso ora punta a promuovere l’inclusività nel mondo della Formula 1, che di recente ha registrato un cambiamento nella demografia dei suoi fan. Un recente studio a cura di Nielson indica che le donne rappresentano il 41% dei fan, e che la fascia ‘al femminile’ compresa tra i 16 e i 24 anni costituisce la base di appassionati con la crescita più rapida. L’attenzione all’inclusione è in linea con la strategia Make a Mark di Aston Martin Aramco, che vuole promuovere progressi positivi tramite l’influenza che questo sport esercita.

L’impegno continuativo di Aston Martin Aramco nei confronti della sostenibilità si rispecchia in ELEMIS, azienda impegnata a favore delle pratiche rispettose dell’ambiente, tra cui l’approvvigionamento sostenibile che rispetta il pianeta. ELEMIS, la prima azienda B Corp a collaborare con il team, punta a diffondere i suoi standard di sostenibilità a livello globale.

Nel corso del primo anno di partnership, ELEMIS lancerà una serie di collezioni di prodotti esclusive, in edizione limitata, e offrirà agli ospiti la migliore esperienza a bordo pista presso l’Aston Martin Aramco Paddock Club Suite, regalando un momento di benessere con trattamenti per un’esperienza “pit stop”.

In occasione del Gran Premio di Monaco di maggio, ELEMIS offrirà un’esperienza spa unica nel suo genere a bordo dello yacht di lusso Aston Martin Aramco.

Séan Harrington, co-fondatore e CEO di ELEMIS: “Per ELEMIS, diventare il primo partner ufficiale per la cura della pelle di Aston Martin Aramco rappresenta un traguardo significativo e collaborativo. Mentre diamo il via a questa partnership pluriennale che unisce i nostri due marchi iconici, entrambi ricchi di tradizione britannica, ci poniamo come obiettivo la stessa missione: oltrepassare i confini delle performance e dell’innovazione su scala globale. Questa partnership basata sui valori è la prima del suo genere e rappresenta un impegno pionieristico nella Formula Uno. Dimostra come due leader e innovatori nei rispettivi campi possano lavorare insieme per cambiare la percezione, coinvolgere altri e creare un’esperienza di vita senza confronto. Sia ELEMIS che Aston Martin Aramco puntano fortemente alla vittoria; sono orgoglioso ed emozionato di vedere la nostra partnership prendere vita”.

Jeff Slack, amministratore delegato commerciale del team Aston Martin Aramco Formula One ™ , ha affermato: “Siamo davvero entusiasti di accogliere ELEMIS nella famiglia Aston Martin Aramco e nel mondo degli sport motoristici. ELEMIS, marchio sinonimo di innovazione ed eccellenza, è per noi un partner naturale per l’avvio della stagione 2025. L’annuncio dell’arrivo del nostro primo partner ufficiale per la cura della pelle segna una pietra miliare importante nel modo in cui ci relazioniamo con i nostri fan, e sono entusiasta per le future, nuove opportunità che si apriranno per entrambe le organizzazioni”.

Jessica Hawkins, Driver Ambassador di Aston Martin Aramco Formula One ™e responsabile della F1 Academy: “È un giorno emozionante perché annunciamo ELEMIS come partner ufficiale di Aston Martin Aramco per la cura della pelle. La Formula 1 rappresenta l’apice delle performance, in linea con l’impegno di ELEMIS nel creare prodotti per la cura della pelle all’avanguardia e leader del settore. In qualità di responsabile della F1 Academy del team, per me è molto importante promuovere l’inclusività e garantire che gli sport motoristici siano un luogo accogliente per tutti; quindi è fantastico che ELEMIS si proponga un obiettivo simile, sia nell’ambito della partnership, sia nella sua strategia in senso più ampio”.

Informazioni su ELEMIS:

Unendo il meglio della scienza, della natura e della saggezza della pelle, ELEMIS ti accompagna nel tuo percorso in continua evoluzione per la cura dell’epidermide. Grazie a oltre 30 anni di competenza nella formulazione, abbinata all’esperienza pratica maturata con la cura di milioni di clienti in tutto il mondo presso le nostre spa, creiamo prodotti all’avanguardia per la cura della pelle che garantiscono risultati efficaci e visibili. Abbiamo ottenuto la certificazione B Corp nel 2023 e ci impegniamo a utilizzare la nostra attività come una forza per il bene. I prodotti ELEMIS sono disponibili in 110 paesi.

Informazioni sul team Aston Martin Aramco Formula One™

Con una storia che risale al 1913 e ai suoi fondatori, Lionel Martin e Robert Bamford, Aston Martin affonda le radici della sua storia nel mondo delle corse. I primi successi all’Aston Hill Climb hanno dato vita a una serie di veicoli di lusso estremamente performanti, che oggi includono la DB12, la Vantage, la Vanquish, la DBX707 e l’Aston Martin Valkyrie ispirata alla F1. Il marchio debuttò nel Gran Premio nel 1922, ottenne la vittoria assoluta a Le Mans nel 1959 e tornò in Formula Uno nel 2021, sotto la guida di Lawrence Stroll.

Da allora il team ha effettuato investimenti significativi, in particolare l’apertura dell’AMR Technology Campus a Silverstone nel 2023, caratterizzato da un design sostenibile e da una galleria del vento all’avanguardia che, secondo le previsioni, sarà operativa a partire dal 2025. In pista, la squadra di piloti comprende l’esperto canadese Lance Stroll e il due volte campione del mondo Fernando Alonso, supportati dai collaudatori e piloti di riserva Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne, insieme all’ambasciatore del team Pedro de la Rosa e a Jak Crawford, Young Development Driver. Aston Martin Aramco gareggia anche nella serie F1® Academy tutta al femminile, con la pilota svizzera Tina Hausmann che gareggia sotto la guida di Jessica Hawkins, responsabile delle corse e ambasciatrice dei piloti del team della F1® Academy.

Fuori dai circuiti di gara, Aston Martin Aramco continua ad agire per il progresso tramite la sua piattaforma di coinvolgimento dei fan I / AM e il programma ESG Make A Mark, per promuovere sostenibilità, inclusione e coinvolgimento della comunità. Le partnership con Racing Pride, Spinal Track e la Aleto Foundation supportano l’inclusività, l’accessibilità e lo sviluppo della leadership. L’impegno del team verso l’efficienza energetica è certificato dalla conformità ISO 50001.

