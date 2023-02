Astroscale raccoglie $76 milioni di dollari, continuando a guidare il settore crescente dei servizi in orbita

Febbraio 27, 2023

– Ulteriori finanziamenti aumentano l’importo totale raccolto a oltre $376 milioni, e favoriranno lo sviluppo tecnologico globale e la crescita aziendale

TOKYO, 27 febbraio 2023 /PRNewswire/ — Astroscale Holdings Inc. («Astroscale»), leader di mercato nel servizio satellitare e nella sostenibilità a lungo termine in tutte le orbite, ha chiuso un round di serie G di oltre $76 milioni di dollari in finanziamenti da parte di nuovi investitori Mitsubishi Electric, Yusaku Maezawa, Mitsubishi UFJ Bank, Mitsubishi Corporation, Development Bank del Giappone e FEL Corporation.

Con la chiusura di questo round, Astroscale ha raccolto un totale di circa $376 milioni di dollari dalla sua costituzione, dimostrando forte fiducia degli investitori nella sua stabilità, successo e leadership di mercato nel settore dei servizi in orbita, nonostante il difficile clima economico globale.

«Siamo soddisfatti dell’interesse ricevuto dai nostri investitori, che esprimono un voto di fiducia nella visione e nel potenziale di Astroscale», ha dichiarato Nobu Okada, fondatore e CEO di Astroscale. «Il servizio in orbita è un’infrastruttura necessaria per un’economia spaziale sostenibile e in crescita, e la chiave per ridurre i rischi e aumentare i rendimenti per gli operatori satellitari. Siamo impegnati a realizzare la routine di servizi in orbita entro il 2030, e questi fondi contribuiranno in modo significativo all’ulteriore sviluppo tecnologico innovativo, all’espansione globale e alla maggiore capacità di soddisfare la domanda crescente».

«Mitsubishi Electric sta lavorando per promuovere l’uso dello spazio nel settore della sicurezza, che è fortemente in contatto con gli sforzi di Astroscale per costruire un’economia spaziale sostenibile per le generazioni future», ha dichiarato Masahiko Arai, General Manager di Defense Systems Division of Mitsubishi Electric. «Siamo entusiasti di investire in Astroscale e non vediamo l’ora di collaborare e unire le nostre competenze collettive nel supportare la loro strategia aziendale e lo sviluppo di tecnologie innovative».

L’economia globale è più dipendente dai servizi satellitari adesso che in qualsiasi altro momento della storia, e questa dipendenza sta solo aumentando. Il numero di oggetti di detriti spaziali in orbita terrestre bassa è in aumento esponenziale, e rappresenta una minaccia per tutti coloro che ogni giorno traggono beneficio da questi servizi. Questi rischi, e il valore sprecato e le opportunità inerenti alle operazioni spaziali monouso, hanno spinto Astroscale a essere pioniere dei servizi in orbita come la rimozione della fine della vita dei satelliti, la rimozione attiva dei detriti, la consapevolezza della situazione nello spazio e l’estensione della vita satellitare.

Astroscale ha una serie di missioni e progetti in corso in tutto il mondo:

Astroscale Japan è in contratto con JAXA per la fase I della rimozione commerciale di Debris Demonstration Project (CRD2), che caratterizzerà un corpo razzo di stadio superiore in orbita. È stato anche selezionato come partner contrattuale per uno studio tecnologico nella fase II di CRD2, che comporterebbe la rimozione dall’orbita di oggetto di detriti su larga scala.

Astroscale UK sta sviluppando una missione di rimozione attiva dei detriti, Cleaning Outer Space Mission through Innovative Capture (COSMIC, pulizia delle missioni spaziali attraverso il salvataggio innovativo), in collaborazione con l’agenzia zia spaziale britannica, e prevede di mostrare il servicer ELSA-M nel 2024 in collaborazione con OneWeb, l’agenzia spaziale britannica e l’European Space Agency.

I team Astroscale U.S. e Astroscale Israel sono leader globali nella costruzione della tecnologia e nella pianificazione di miss ioni per i servizi Life Extensio n. Il team Astroscale U.S. sta inoltre collaborando con diverse agenzie governative statunitensi, tra cui il laboratorio di ricerca delle forze aeree e la forza spaziale, sulla ricerca e sullo sviluppo per l’assistenza satellitare.

Una precedente missione, End of Life Services by Astroscale-demonstration (ELSA-d), ha mostrato con successo una serie di tecnologie chiave necessarie per la rimozione dei detriti spaziali nel 2021 e nel 2022, una pi etra miliare per i servizi in orbita e un risultato senza precedenti per una missione finanziata commercialmente in LEO.

Per sviluppare i propri servizi e soddisfare la crescente domanda dei clienti, Astroscale sta ampliando la propria forza lavoro e ha aperto nuove strutture nel Regno Unito, negli Stati Uniti e a Israele, con una sede centrale globale che aprirà a Tokyo entro la fine dell’anno. Astroscale è stata in grado di attrarre talenti di alta qualità da tutto il mondo, e il suo team globale è cresciuto del 63% fino a raggiungere oltre 400 membri dal suo ultimo round di finanziamento nel novembre del 2021.

PJT Partners ha svolto la funzione di consulente finanziario di Astroscale per questa transazione.

Informazioni su AstroscaleAstroscale è la prima azienda privata con l’obiettivo di garantire lo sviluppo sicuro e sostenibile dello spazio a vantaggio delle generazioni future, ed è dedicata ai servizi in orbita in tutte le orbite.

Fondata nel 2013, Astroscale sta sviluppando soluzioni innovative e scalabili in tutto lo spettro del servizio in orbita, tra cui estensione della vita, consapevolezza della situazione in loco, fine della vita e rimozione attiva dei detriti, per creare sistemi spaziali sostenibili e mitigare l’accumulo crescente e pericoloso di detriti nello spazio. Astroscale sta inoltre definendo casi aziendali e collaborando con le parti interessate governative e commerciali per sviluppare norme, regolamenti e incentivi per un uso responsabile dello spazio.

Con sede in Giappone, Astroscale ha una presenza internazionale con filiali nel Regno Unito, negli Stati Uniti e a Israele. Astroscale è una società di venture in rapida espansione, che lavora per promuovere una crescita sicura e sostenibile dello spazio e risolvere una crescente preoccupazione ambientale.

Ulteriori informazioni su Astroscale sono disponibili sul sito web www.astroscale.com.

