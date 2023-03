Atelier Encanto: il fascino dell’estetica in un taglio esclusivo

Marzo 22, 2023

(Adnkronos) – Il titolare Fabio Grassi ha attirato la curiosità e l’entusiasmo dei clienti grazie alla sua tecnica: «Il taglio dei capelli da asciutti regala uno stile unico per ognuno».

Firenze, 22 marzo 2023.Nel campo dell’estetica, spesso, si è portati a pensare che tendenze e modelli da imitare la facciano da padroni. In parte è così, anche se nel settore ci sono professionisti che, partendo dallo studio di mode e tendenze, hanno intrapreso strade nuove, che ancora oggi rappresentano delle eccezioni nel mercato.

È il caso di Fabio Grassi, hairstylist titolare a Firenze del salone Atelier Encanto, il quale porta avanti una tecnica tutt’altro che diffusa:

«Solitamente la gente è abituata al taglio dei capelli da bagnati. Io invece li taglio da asciutti».

Una tecnica che, se si pensa al tradizionale shampoo preliminare, potrebbe risultare quasi naïf. In realtà, spiega Grassi, è il frutto di anni di esperienza:

«Il capello asciutto permette di lavorare meglio sui dettagli, consente di dare una forma più precisa al taglio. E soprattutto ha una resa più duratura». Perché, precisa il titolare dell’Atelier Encanto, asseconda le abitudini del cliente:

«Il nostro lavoro è quello di adattare il taglio al modo di asciugarsi che ha la donna o l’uomo una volta a casa. È così che l’estetica diventa un elemento che asseconda la quotidianità di ognuno».

Ed è così che in poco più di un anno Fabio Grassi ha attirato prima la curiosità e poi la fiducia del pubblico fiorentino. Lui, che ormai da anni insegna la sua tecnica all’interno di corsi organizzati da importanti marchi dell’hairstylism:

«In breve tempo i nostri clienti hanno colto in pieno la filosofia del nostro Atelier. Lavoriamo sulle tendenze, certo, ma le adattiamo alla fisionomia dei volti», in modo da rendere ciascuno unico nella sua bellezza.

L’esclusiva tecnica di taglio di Fabio Grassi, però, non è l’unico aspetto premiato dalla clientela, la quale apprezza anche il costante aggiornamento nel lavoro, come nel caso delle nuove tecniche di schiaritura che, grazie all’effetto naturale, esaltano ancora di più la dinamica e la texture dei tagli.

L’attenzione alla scelta dei prodotti, inoltre, fa dell’Atelier Encanto un luogo dove non solo l’estetica, ma anche il benessere del capello è al centro di ogni attenzione:

«Nel caso delle extension, ad esempio, adottiamo la tecnica californiana, che allunga la chioma in maniera efficace senza che il peso delle aggiunte gravi sulla cute».

Dettagli che fanno della realtà di Grassi un luogo dove non si entra semplicemente per un taglio o un’acconciatura, ma per provare una vera e propria esperienza estetica.

Contatti: https://atelierencanto.it/