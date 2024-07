Atlas Concorde e il suo brand Atlas Plan, portano il design alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2024

29 Luglio 2024

(Adnkronos) – •Per il quarto anno consecutivo Atlas Concorde e il suo brand Atlas Plan sono partner ufficiali di Fondazione Ente dello Spettacolo in occasione dell’81ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, trasformando la terrazza dell’Hotel Excelsior in un emblema di stile e design contemporaneo.

•La partnership si concretizza in un progetto di allestimento che dà vita alla “Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde”,lo spazio culturale di Fondazione Ente dello Spettacolo che dal 28 agosto al 7 settembre ospiterà un ricco palinsesto di eventi legati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

•Gli ambienti leggendari dell’Hotel Excelsior fanno da cornice all’esclusivo allestimento che unisce l’eccellenza e l’unicità del design italiano con l’appeal glamour della kermesse internazionale di arte cinematografica

29 luglio 2024.Per il quarto anno consecutivo, in occasione dell’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Atlas Plan e la Fondazione Ente dello Spettacolo si incontrano al Lido di Venezia. Dal 28 agosto al 7 settembre la terrazza dell’Hotel Excelsior si trasformerà in una lounge d’eccezione: la “Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde”, pensata per accogliere le celebrità del cinema internazionale in un ambiente dal design raffinato.

La partnership si inserisce in una cornice suggestiva. Da un lato Venezia, con la sua atmosfera affascinante creata dalle calli e dagli iconici canali, e il glamour del festival del cinema; dall’altro il lussuoso Hotel Excelsior di Venezia Lido: inaugurato nel 1908, è la “casa” del Festival del Cinema di Venezia, fin dalla prima edizione della mostra, nel 1932. Espressione della Belle Èpoque, con la sua architettura moresca, le maestose sale interne e le terrazze panoramiche che offrono una spettacolare e indimenticabile vista della città, l’hotel è diventato nel corso degli anni il cuore pulsante delle attività della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ospitando intellettuali, artisti e celebrità di tutto il mondo.

In questo scenario, il progetto realizzato da Atlas Concorde, con il suo brand Atlas Plan per la “Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde” vuole dar vita a un ambiente unico, un luogo d’incontro esclusivo, dal design contemporaneo ed elegante.

A dominare la scena, l’imponente bancone centrale e la maestosa parete firmati Atlas Plan, il brand di Atlas Concorde specializzato nelle grandi lastre per piani cucina, tavoli ed elementi di arredo. I due elementi, posizionati al centro della terrazza, incarnano lo stile del design italiano ed esaltano la modernità, mentre i tavoli Cosmopolitan e Manhattan del marchio Atlas Concorde Habitat realizzati con la collezione Boost Balance Ash, favoriscono l’interazione tra gli ospiti contribuendo a creare un ambiente elegante.

Arricchiscono e completano il progetto, gli elementi di altri tre noti brand di design: Artemide, Living Divani e Modulnova, partner tecnici di Atlas Concorde. Living Divani offre agli ospiti della terrazza il massimo comfort con eleganti sedute e tavoli raffinati; Modulnova, con la sua cucina outdoor, riflette il lifestyle e il sistema progettuale anche negli spazi esterni, integrandosi armonicamente con l’architettura del paesaggio; Artemide, con le sue lampade portatili Come Together, aggiunge un tocco di calore e accoglienza all’ambiente.

La “Terrazza Cinematografo by Atlas Concorde” diventa così un ricercato punto di incontro, dove l’estetica di Atlas Plan si fonde con l’eleganza che da sempre contraddistingue il festival cinematografico, dimostrando come il design possa impreziosire e arricchire l’esperienza culturale e sociale della kermesse.

ATLAS CONCORDE

Atlas Concorde Atlas Concorde è uno dei principali player nel panorama ceramico mondiale con un sistema completo di superfici e rivestimenti al quale si aggiungono Atlas Plan, brand specializzato nelle grandi lastre per piani cucina, tavoli ed elementi d’arredo, e Atlas Concorde Habitat, progetto dedicato agli elementi di arredo, bagno e tavoli, in combinazione con le superfici Atlas Concorde. Azienda capostipite del Gruppo Concorde, dal 1969 è fra le principali holding mondiali del settore ceramico con oltre 2.500 dipendenti e una presenza capillare nei cinque continenti. Innovazione continua, ricerca tecnologica, stile italiano, vocazione internazionale, responsabilità sociale e ambientale: questi sono i valori che da sempre guidano Atlas Concorde. Partner ideale di clienti e progettisti, si distingue per l’innovativo approccio industriale alla produzione, con impianti avanzati capaci di interpretare in chiave contemporanea particolari processi di lavorazione e di riprodurre dettagli estetici con estrema precisione.

FONDAZIONE ENTE SPETTACOLO

Istituito nel 1947, l’Ente dello Spettacolo promuove la cultura cinematografica in Italia su mandato della Conferenza Episcopale Italiana.

L’hub editoriale della Fondazione è Cinematografo che, attraverso la Rivista del Cinematografo (nata nel 1928, tra le prime pubblicazioni italiane del settore, è la più antica ancora attiva), Cinematografo.it, le iniziative festivaliere, i premi (come il Premio Robert Bresson, i Cinematografo Awards) e la pubblicazione di libri, si propone come spazio di riflessione e mediazione dei significati del racconto per parole e immagini. Critica, formazione, progettazione, comunicazione, organizzazione di eventi, workshop, rassegne e festival: con le sue attività Cinematografo presidia ogni ambito che riguarda il cinema in Italia e all’estero, rappresentando un punto di riferimento autorevole per gli appassionati e per tutti i soggetti che vogliono avvicinarsi al mondo del cinema per approfondimento culturale, crescita personale, sviluppo d’impresa.

