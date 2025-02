Atombit lancia il suo percorso di trasformazione radicale per la CX e l’EX con l’acquisizione di Amplify Analytix

6 Febbraio 2025

Il pioniere dell’intelligence esperienziale reinventa la creazione di valore e la redditività per i propri clienti.

LONDRA, 6 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Atombit, un innovatore nel campo dell’Experience Intelligence, ha annunciato oggi l’acquisizione di Amplify Analytix, impresa specializzata in analisi dei dati e soluzioni GenAI con attività nell’UE e in India.

I leader di Atombit e Amplify Analytix celebrano il completamento dell’acquisizione, che segna l’inizio di un nuovo capitolo molto interessante nel campo dell’intelligenza esperienziale.

“Il team e le capacità che stiamo assemblando sono eccezionali”, spiega Paolo Righetti, fondatore e CEO di Atombit. “Abbiamo un approccio a CX e EX per la generazione di valore e l’incremento della profittabilità, costruito in 20 anni di esperienza. Stiamo lanciando sul mercato soluzioni che rappresenteranno una svolta per le aziende di numerosi settori. Insieme reinventiamo l’Experience Intelligence, trasformando i risultati in termini di valore per le più grandi aziende. “Siamo lieti di unire le forze con Amplify Analytix come tappa fondamentale di questo percorso”.

“Amplify vanta un team di consulenti aziendali, data scientist e data engineer, nonché esperti di GenAI, dalle capacità straordinarie e che da anni aiutano i clienti a generare valore misurabile. “Si tratta della nostra prima acquisizione dal lancio avvenuto all’inizio di quest’anno e rappresenta un momento cruciale per la nostra attività”.

Laura Murphy, co-fondatrice e CEO di Amplify, fa suoi i commenti di Paolo. “Unirci ad Atombit accelera la nostra missione comune volta a trasformare il modo in cui le aziende utilizzano i dati e a rivoluzionarne i risultati. Grazie all’esperienza e alla presenza globale di Atombit, possiamo ampliare la portata e la profondità dell’impatto che offriamo ai nostri clienti ed espanderci in diversi settori e mercati. Sono orgogliosa del nostro team e grata ai nostri fantastici clienti, con i quali guardiamo con fiducia all’opportunità di andare oltre i risultati già ottenuti”.

Amplify opererà come un’affiliata di Atombit, mantenendo invariati l’identità del brand e il gruppo dirigente. Le due aziende combineranno le loro soluzioni e lanceranno sul mercato un’offerta che sfrutterà il know-how di entrambe. Lanceremo così famiglie di soluzioni speciali che sfruttano metodologie, tecnologie, IA e analytics per accelerare la crescita dei nostri clienti, ottimizzarne l’efficienza e gestire i rischi. Si otterranno così risultati prima impensabili ripensando contemporaneamente Customer ed Employee Lifetime Value.

Amplify rappresenta l’inizio del percorso di Atombit per creare un leader di categoria e reinventare la generazione di valore nel lifecycle della CX e dell’EX.

Per saperne di più su Atombit e sulla sua acquisizione di Amplify Analytix, o per altre informazioni, visitare www.atombit.com.

