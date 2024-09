Atradius si allea con Mondu per favorire migliori soluzioni di pagamento nell’e-commerce tra aziende (B2B).

11 Settembre 2024

ROMA, 11 settembre 2024/PRNewswire/ — Atradius, tra gli assicuratori del credito leader a livello mondiale, e Mondu, fintech pioneristica nell’offerta di soluzioni di pagamento Buy Now Pay Later (BNPL), hanno avviato una collaborazione mirata a offrire alle aziende di tutta Europa la possibilità di integrare, nell’ambito dei loro canali commerciali online, le più diffuse ed innovative opzioni di pagamento negli scambi commerciali tra aziende, senza che questo comporti interruzioni delle loro operazioni e senza la necessità di gateway di pagamento esterni. Ciò consentirà alle aziende fornitrici di offrire alle loro aziende clienti una migliore esperienza di acquisto online, simile a quella a cui sono abituati nella loro sfera privata come consumatori digitali.

La collaborazione risponde alla crescente necessità di soluzioni di pagamento innovative nei rapporti commerciali tra aziende B2B, poiché la digitalizzazione nei processi di acquisto in tale ambito sta progredendo rapidamente e la grande maggioranza degli acquirenti aziendali sta intraprendendo le proprie esperienze di acquisto online. Le aziende fornitrici che vogliono trarre vantaggio da questo passaggio all’online devono poter offrire una proposta di e-commerce convincente, che includa pagamenti comodi e sicuri durante tutte le fasi di acquisto e vendita.

Tuttavia, offrire il pagamento tramite fattura nel processo di compravendita nell’ambito di una piattaforma commerciale online può esporre le aziende fornitrici a vari rischi, come i mancati pagamenti da parte delle aziende clienti. Di conseguenza, le aziende che commerciano online tendono ad essere molto prudenti quando si tratta di accordare ai loro clienti B2B la possibilità di pagare in modo differito beni e servizi acquistati online, ovvero con pagamento tramite fattura. Se da un lato, questo tipo di operazioni nel commercio B2C vengono approvate con grandissima frequenza (solitamente nel 90% e oltre dei casi), nel contesto B2B il tasso di approvazione in genere si aggira intorno al 40-50%, e in alcuni casi le aziende fornitrici accettano solo pagamenti anticipati.

La combinazione tra l’esperienza internazionale di Atradius nell’assicurazione del credito commerciale e la tecnologia innovativa BNPL di Mondu, consentirà alle aziende fornitrici che operano sulle piattaforme digitali di marketplace B2B di gestire queste sfide con opzioni di pagamento differito di facile accessibilità, con dilazioni di pagamento che vanno dai 30-90 giorni e rate da 3-12 mesi. Le aziende fornitrici possono godere dei vantaggi derivanti da decisioni di credito istantanee da parte di Mondu, supportate dall’esperienza di Atradius nell’assicurazione del credito commerciale, con pagamento per gli ordini approvati da Mondu, protezione contro i mancati pagamenti e gestione esternalizzata del recupero crediti insoluti delle aziende clienti.

“Collaborando con Mondu e facilitando le loro soluzioni in ambito BNPL, compiamo un passo significativo per ampliare il nostro impegno verso i clienti, supportandoli con una maggiore flessibilità finanziaria e sicurezza per il BNPL,” ha dichiarato Andreas Tesch, CMO di Atradius. “Questa collaborazione permetterà alle aziende di aumentare le loro vendite e offrire varie sluzioni di pagamento favorevoli ai loro clienti.”

“La partnership di elezione con Atradius, oltre a consentire a Mondu di offrire soluzioni BNPL e servizi aggiuntivi ai clienti di Atradius in tutta Europa, è per noi un onore e testimonia la forte proposta di valore che Mondu ha sviluppato negli ultimi anni” ha dichiarato Malte Huffmann, Co-Fondatore e Co-CEO di Mondu. “Vediamo significative sinergie per le aziende fornitrici assicurate con Atradius nell’utilizzare e beneficiare delle opzioni BNPL di Mondu per il loro business attraverso tutti i canali di distribuzione, specialmente online.”

Sia Atradius che Mondu condividono l’impegno nel favorire lo sviluppo delle aziende nel mercato globale B2B. Questa collaborazione sfrutta la loro esperienza combinata e l’impegno costante verso l’innovazione, creando una situazione vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Atradius

Atradius è un fornitore globale di assicurazione del credito, fideiussioni assicurative, servizi di recupero crediti e di informazioni commerciali, con una presenza strategica in oltre 50 Paesi. I prodotti offerti da Atradius proteggono le aziende di tutto il mondo dai rischi di insolvenza associati alla vendita di beni e servizi a credito. Atradius fa parte del Grupo Catalana Occidente, uno dei più grandi assicuratori in Spagna e uno dei maggiori assicuratori del credito del mondo. Per ulteriori informazioni https://group.atradius.com

Mondu

Mondu è una fintech leader nel settore B2B che offre soluzioni di pagamento innovative per semplificare le transazioni commerciali in Europa. Concentrandosi su flessibilità, convenienza e sicurezza, Mondu è dedicata a migliorare l’esperienza di pagamento B2B sia online che offline, supportando le aziende nella loro crescita ed efficienza operativa. Mondu ha recentemente ottenuto una licenza di Istituto di Moneta Elettronica (EMI) dalla De Nederlandsche Bank (DNB), che le permetterà di espandere ulteriormente la sua copertura geografica in tutta Europa e di lanciare ulteriori soluzioni di pagamento innovative. Puoi trovare maggiori informazioni online su Mondu.https://www.mondu.ai/

