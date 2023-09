Attrice e produttrice: la padovana Gioia D’Angelo all’apertura del Teatro Goldoni a Venezia con lo spettacolo“Smanie! La Villeggiatura”

Settembre 22, 2023

(Adnkronos) – Il progetto site-specific di Archipelagos Teatro aprirà i festeggiamenti per i 400 anni del teatro,appena restaurato.«Un’occasione irripetibile, che mi gratifica per i tanti sacrifici affrontati»

Padova,22.09.2023. In anteprima per la riapertura del Teatro Goldoni a Venezia dopo la sua completa ristrutturazione, e in concomitanza con i festeggiamenti per i suoi 400 anni, lunedì 25 settembre alle ore 19 andrà in scena“Smanie!La Villeggiatura”, poi in replica ogni sera fino a venerdì 29. Si tratta della prima fase di una riscrittura della Trilogia della Villeggiatura di Carlo Goldoni, frutto della proposta di Archipelagos Teatro. Due dimore, quella di Leonardo e quella di Filippo, diventano il palcoscenico per riadattare “Le Smanie per la Villeggiatura”del grande commediografo veneziano, offrendo al pubblico la possibilità di scegliere la prospettiva da cui seguire la storia, con azioni diverse ma simultanee in due diverse location che ricostruiscono le due case. Gli attori, nove in totale, si spostano agilmente da un’abitazione all’altra, entrando in scena al momento opportuno per animare questa coinvolgente trama.

Il testo di Goldoni è stato riadattato da Nicolò Sordo e dalla regista Nicoletta Rovello e messo in scena da Archipelagos Teatro,compagnia fondata da Gioia D’Angelo, attrice e produttrice padovana,che afferma:«Siamo grati al Teatro Stabile del Veneto e ad Arteven per aver dato alle compagnie del territorio l’opportunità di presentare progetti per l’evento“Goldoni 400” e di aver selezionato la nostra proposta,che andrà in scena nel foyer del Teatro Goldoni. Portare un’opera di Goldoni nel teatro a lui intitolato è un motivo di grande orgoglio per noi. In“Smanie!La Villeggiatura” il mio ruolo è quello di Brigida, ma oltre a recitare suono il pianoforte e mi muovo tra le due case, che ricreano un ambiente intimo e molto vicino al pubblico».

«La passione per la recitazione mi ha portato a sviluppare competenze che nemmeno immaginavo»,sottolinea D’Angelo,«ma necessarie per poter emergere. Occorre sviluppare superpoteri per vivere nel mondo del teatro!Ho studiato tanto,sono laureata in lettere, diplomata al conservatorio in pianoforte e ho fatto la scuola di teatro.È un periodo tosto,ma è bello che sia così. Soltanto lunedì eravamo all’auditorium a Treviso in scena con un altro nostro lavoro,“Aspide. Gomorra in Veneto”, promosso dall’associazione Libera contro le mafie,e a ottobre lo porteremo a Catania. Occasioni come queste sono irripetibili,anche se spero che possano esserci altre risorse per promuovere con continuità i nostri spettacoli. Poter partecipare al bando che ci ha portato al Goldoni è stato fondamentale per la nostra compagnia, consentendoci di andare in scena».

E altre risorse sembrano essere in arrivo: PNRR, agevolazioni nazionali e regionali stanno portando nuove opportunità anche nel settore culturale e creativo.Che sia la volta buona per un rilancio dell’intero settore?

