Aumento delle vendite di yacht nel sud-est asiatico

Luglio 1, 2022

Boat Lagoon Yachting vende 85 yacht nella regione

BANGKOK, 1 luglio 2022 /PRNewswire/– Boat Lagoon Yachting, una delle più grandi concessionarie di yacht nel sud-est asiatico che opera a Singapore, Indonesia, Malesia, Thailandia e Maldive, ha annunciato oggi di aver registrato delle vendite record di 85 yacht di lusso negli ultimi 24 mesi, 42 dei quali sono nuovi yacht.

Vrit Yongsakul, Group Chief Executive Officer di Boat Lagoon Yachting, ha dichiarato: “Rappresentiamo Princess Yachts da 27 anni in cinque Paesi, e questo è stato uno dei due anni più forti.

“Le vendite sono aumentate, trainate in gran parte dalla nostra base di clienti fidelizzati che stanno passando a imbarcazioni più grandi, e dalle loro segnalazioni ad amici in cerca della garanzia del servizio di una concessionaria locale di lunga data.” Circa la metà di queste nuove vendite di yacht erano destinate ai clienti esistenti”.

Ha affermato che , a seguito di questa tendenza, negli ultimi 24 mesi anche gli yacht più venduti sono diventati quelli più grandi, con 30 dei nuovi yacht venduti di 70 piedi e più .

“Alcuni anni fa, Boat Lagoon Yachting ha venduto il primo yacht da 80 piedi Princess Y75 al mondo – scafo numero uno – e da allora questo segmento ha continuato ad avere il maggior successo nella regione per Boat Lagoon Yachting. Tra gli yacht che abbiamo venduto in questo segmento di dimensioni vi sono sei unità dell’ultima serie Princess Y85. E, solo in quest’ anno, abbiamo anche venduto tre dei principali yacht da 95 piedi Princess Yachts, compresi due yacht X95 e uno yacht Y95, con quest’ultimo, ancora una volta, il primo venduto al mondo – scafo numero uno”, ha dichiarato Yongsakul.

Come ha sottolineato Yongsakul, anche se la regione ha beneficiato del boom del settore globale degli yacht, Singapore e in particolare la Thailandia si distinguono come eccezioni per essere mercati più impegnativi ed esigenti.

“Questi sono Paesi in cui il passaparola e le relazioni a lungo termine sono la chiave del successo, e questo ha aiutato Boat Lagoon Yachting a conquistare una quota di mercato superiore al 75% di nuovi yacht venduti nella gamma da 55 piedi a 100 piedi e prodotti da un marchio globale”, ha dichiarato.

“Avendo venduto più di 90 nuove imbarcazioni in questa gamma di dimensioni negli ultimi anni, siamo fortunati ad avere una famiglia di proprietari pronti a trasferirsi in yacht più grandi. Allo stesso tempo, i nuovi e straordinari design della gamma contribuiscono ad attirare un numero crescente di nuovi naviganti in questa entusiasmante attività.”

Boat Lagoon Yachting è una delle organizzazioni di importazione, distribuzione e post-vendita di yacht di lusso più antiche della regione, con 30 anni di esperienza. Possiede uno dei maggiori impianti di manutenzione e assistenza per yacht nel sud-est asiatico, oltre a disporre di marine e cantieri navali tra le attività del suo gruppo.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1850985/Vrit_Yongsakul.jpg