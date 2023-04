Auto km0: i consigli di Eurocar Firenze per l’immatricolazione più conveniente

Aprile 19, 2023

Presto o tardi, arriva il momento in cui comprare un'auto è d'obbligo. Le soluzioni possibili sono diverse e vanno dal classico passaggio di proprietà all'acquisto di un'auto nuova. Tuttavia, la possibilità su cui qui ci si vuole soffermare è quella dell'acquisto di un'auto a km 0. Come si vedrà, non si può presentare questa opzione come un compromesso tra le due vie più classiche: i vantaggi e la convenienza di questa soluzione sono infatti notevoli e meritano una trattazione approfondita.

Le auto km0 rappresentano una delle scelte più convenienti per chiunque desideri acquistare un’automobile nuova, o quasi. A spiegare definizione e vantaggi dell’acquisto di un’auto a km0, interviene Eurocar Firenze, azienda che domina nel territorio fiorentino grazie alle sue sei filiali e ai suoi quasi 200 dipendenti. Un gruppo di concessionari autorizzatiVolkswagen molto presenti sul territorio di Firenze Nord e Firenze Sud, e di cui è possibile conoscere l’offerta online su eurocarfirenze.it, il portale dell’azienda che fa del servizio al cliente e delle soluzioni di mobilità i suoi più fieri cavalli di battaglia.

In linea con il desiderio di offrire consigli vantaggiosi per i propri clienti, Eurocar Firenze desidera condividere i vantaggi delle auto a Km0, iniziando dalla loro definizione. Le auto a km0 sono quelle automobili presenti in concessionaria e già pronte per essere vendute e consegnate al cliente. Questa rapidità si spiega con il fatto che le auto sono già state immatricolate e, in un certo senso, pur essendo nuove è come se fossero già state usate, anche se per pochissimi chilometri. Per legge, infatti, la dicitura km0 è applicabile solo a quei veicoli che hanno percorso meno di 100 km. Non a caso, è facile riconoscerle in una concessionaria fisica o online proprio perché esibiscono un cartellino riconoscitivo o, in alternativa, perché possiedono già la targa.

Un’automobile a kilometro 0 spesso è acquistata dal concessionario per raggiungere i propri obiettivi di vendita con la specifica casa automobilistica. La concessionaria dunque risulta la prima proprietaria del veicolo, e lo impiega di solito per i test drive dei propri clienti o per l’esposizione nei saloni. Il tutto, tenendosi ovviamente sotto i 100 km di kilometraggio, poiché superata questa soglia fissata per legge, l’auto passerebbe automaticamente allo stato di auto usata.

Questa situazione offre dei vantaggi all’acquirente finale, in primo luogo in termini di prezzo. Infatti, l’automobilista può acquistare un’auto praticamente nuova a un prezzo più basso, di solito dal 20% fino al 25% in meno del prezzo di listino. A prezzo ridotto è possibile dunque mettersi alla guida di mezzi che spesso vengono acquistati full optional dalla concessionaria. Il motivo è presto spiegato: dovendo realizzare i propri obiettivi di vendita e ottenere i bonus connessi, il concessionario acquista più auto dalla casa automobilistica per poi rivenderle a km 0. Per facilitare la rivendita, ne abbassa il prezzo di listino mostrando allo stesso tempo l’auto al meglio delle sue possibilità, creando così un vero affare per l’acquirente.

Infine, i vantaggi nelle tempistiche sono evidenti: l’auto è già dotata di bollo e di garanzia fino a 12 mesi. In questo senso, è necessario sbrigare pochi passaggi burocratici in concessionaria per poter uscire dal rivenditore già a bordo della propria nuova automobile. Dovrebbe dunque essere chiara la natura dei vantaggi offerti dalle auto km0: pronta consegna di un veicolo spesso full optional venduto, non da ultimo, a prezzo ridotto o con soluzioni di finanziamento agevolato.

Vale la pena soffermarsi su alcuni aspetti dell’acquisto di un’auto a km0. Dati i vantaggi di una simile soluzione, ci sono anche altre caratteristiche da valutare. In primo luogo, la garanzia: non sempre infatti viene concessa una garanzia pari a 2 anni, poiché l’acquirente definitivo in realtà è il secondo proprietario del veicolo km0, precedentemente immatricolato dalla concessionaria stessa. Questo elemento ha una ricaduta anche sulla svalutazione, sicuramente più accentuata perché nel giro di poco tempo si seguiranno almeno due proprietari.

Un altro aspetto da valutare riguarda sicuramente gli allestimenti e gli optional. In questo caso infatti le possibilità di scelta per l’acquirente sono nulle, perché tutto è stato già deciso dalla concessionaria al momento del suo acquisto. L’acquirente, se interessato, può accettare l’auto così com’è presentata, perché non ha possibilità di farsela personalizzare su misura. Inoltre, bisogna prestare attenzione alle condizioni del veicolo. Il tetto massimo di 100 kilometri è realmente basso, ma nulla toglie che un’auto km0 spesso sia impiegata per saloni e test di guida, al chiuso o all’aperto. In questi casi, si potrebbe trovare un graffio o una leggera imperfezione sulla carrozzeria.

