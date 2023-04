AutoIonà, Lamezia Terme: “Taglio del nastro per il nuovo Cupra Garage”

Aprile 26, 2023

(Adnkronos) – Il prossimo 28 aprile aprirà ufficialmente i battenti il nuovo Cupra Garage all’insegna del design, innovazione tecnologica e performance di guida

Lamezia Terme, 26 aprile 2023. L’azienda AutoIonà, da oltre quarant’anni leader calabrese nel settore automobilistico, realizza un altro ambizioso progetto: l’apertura del nuovo Cupra Garage di Lamezia Terme prevista per il prossimo 28 aprile, restyling della storica sede del Gruppo inaugurata nel lontano 1992.

“Questa nuova apertura è la seconda per noi”, spiegano Emanuele e Vivienne Ionà, alla guida dell’azienda Ionà Motori che vende migliaia di auto all’anno. “Un nuovissimo spazio, pensato per avvicinarci ai nostri clienti, ma anche un modo per mettere in mostra le auto del futuro, i marchi Seat e Cupra che da anni ormai accompagnano la nostra famiglia. Purezza del design, innovazione tecnologica e performance di guida: questi concetti si applicano ai prodotti dell’azienda, così come l’interazione tra cliente e marchio, per offrire una customer experience pura ed entusiasmante”.

L’inaugurazione sarà un vero e proprio evento e si terrà nella prestigiosa location, in via del Progresso 342 a Lamezia Terme. Porte aperte dunque con un happening ancora più importante: programmato uno speech per appassionati e curiosi alla presenza della famiglia Ionà e al Brand Director di Seat e Cupra, Pierantonio Vianello.

“Il Cupra Garage di Lamezia Terme per noi è una ulteriore svolta, che ci consente di rafforzare il legame con il territorio e con i clienti”, spiegano i titolari. “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo nuovo e sfidante obiettivo proprio a Lamezia Terme, territorio dove già adesso vantiamo un’ottima posizione. Abbiamo contribuito alla riqualificazione di una zona realizzando uno spazio che comprende show-room e piazzale esterno. L’obiettivo è quello di soddisfare al meglio le esigenze del consumatore attraverso ambienti moderni, interattivi ed accoglienti, puntando con decisione all’eccellenza di prodotto e di servizio nel settore delle quattro ruote”.

Ogni cliente potrà vivere un’esperienza innovativa e interattiva in concessionaria, grazie al supporto di personale altamente qualificato e di strumenti multimediali che gli consentano di configurare e personalizzare l’automobile in base ai propri gusti e necessità.

“La nostra filosofia è quella di metterci in gioco investendo e dando vita a nuovi progetti per sviluppare sempre di più i servizi al cliente”, ribadiscono i fratelli Ionà. “Sarà una giornata perfetta anche per fare il bilancio di una vita aziendale, quella della nostra famiglia, da sempre legata al mondo delle quattro ruote e sempre alla ricerca dello sviluppo e della crescita, che si traduce in un progresso esteso al contesto socio-economico. Da anni Seat e Cupra hanno deciso di puntare su di noi e sul territorio regionale per la realizzazione di un nuovo Cupra Garage a Lamezia Terme. Un nuovo concetto di vendita dell’auto, un’idea innovativa in linea con la sua forte identità caratterizzata da uno spirito dinamico ed anticonformista”.

Contatti: https://cupra.autoiona.it/