Automarca, una storia di passione e innovazione nel mondo automotive

Novembre 30, 2023

(Adnkronos) – Silea (Tv) – 30 novembre 2023. Era il 1969 quando le famiglie Marson e Gariboldi, legate da una profonda passione per il mondo automotive, uniscono le loro idee per dare vita a una concessionaria destinata a crescere nel tempo. Così, nasce Ford Automarca, situata nel cuore pulsante della città di Treviso, in Piazza del Grano, dove fu inaugurata la prima sede.

L’anima imprenditoriale era profondamente radicata nei due soci: Marson era un imprenditore di successo nel campo dell’ingegneria, mentre Gianni Gariboldi, era un esperto del marchio Ford. La sinergia delle competenze e della passione per il mondo automotive hanno costituito la base di un viaggio straordinario.

Da concessionaria monomarca Ford a multibrand

Nei primi anni Duemila, Automarca introduce nella sua offerta Mazda mentre MG entra nel parco auto all’inizio del 2023, definendo in modo chiaro la sua identità e diventando Gruppo Automarca. La concessionaria, all’inizio del 2020, presenta il suo primo brand, Automarca Plus, specializzato nella vendita dell’usato a cui dedica la nuova sede di Mogliano Veneto (TV). L’intenzione del Gruppo è offrire un supporto completo all’automobilista. Per questo, oltre alla vendita di auto nuove, usate e a KM0, negli anni integra il servizio di noleggio a breve e lungo termine, ampliando le proprie sedi con officine autorizzate ufficiali e specializzandosi nella gestione di flotte aziendali.

La continuità e la solidità di Automarca sono determinate anche dalla visione e dalla guida stabile del Sig. Ernesto Marson, figlio dell’imprenditore Marson, che ha saputo garantire, negli anni, una crescita graduale e costante. Ad oggi il Gruppo conta sei sedi, distribuite nelle province di Treviso e Venezia.

Il cliente al primo posto

“Ci impegniamo a mantenere uno spirito familiare anche se siamo diventati un’azienda strutturata” racconta Carlo Casagrande, General Manager Automarca. La guida della concessionaria, giunta alla terza generazione, è in mano a Ernesto Marson e Fabrizio Gariboldi, figli dei soci fondatori, affiancati da Andrea Marson, il figlio di Ernesto. Un senso di appartenenza e condivisione che vogliono trasmettere ogni giorno a chi entra nei loro saloni. Automarca, infatti, mette il cliente al centro del proprio agire, con l’obiettivo di instaurare sempre un rapporto diretto.

Il Presidente Ford ha riconosciuto Gruppo Automarca come il miglior esempio di concessionaria per continuità generazionale, garanzia di affidabilità e professionalità per il cliente.

La concessionaria che evolve

Automarca è in viaggio verso un futuro in cui la sostenibilità, l’innovazione e la customer experience saranno il fulcro e le priorità del suo business. La rapida affermazione dell’elettrico è una tendenza consolidata e, Automarca, per rispondere prontamente all’evoluzione tecnologica con un servizio sempre professionale, cerca quotidianamente il cambiamento, rimanendo però salda ai suoi valori. Per questo il Gruppo sta esaminando come ridefinire il concetto stesso di salone, così da rendere l’esperienza d’acquisto più immersiva, coinvolgente e soddisfacente.

Le auto sono sempre più evolute e con loro anche le concessionarie Automarca, infatti presto, le emozioni che si provano al volante non saranno più esclusive del test drive ma potranno essere vissute direttamente in store.

www.gruppoautomarca.com

