AutomatiKing: come automazione e intelligenza artificiale possono migliorare produttività e benessere sul lavoro

13 Marzo 2025

Milano, 13 marzo 2025. – Il mercato imprenditoriale attuale si sta muovendo in un contesto caratterizzato sempre più dalla trasformazione digitale sostenuta dalle rapide trasformazioni tecnologiche, come quelle basate sull’Intelligenza Artificiale, che sono in grado di rendere le aziende e imprese più produttive e competitive sul mercato.

Osservando la situazione del nostro paese al centro di questa trasformazione, attualmente, ci sono le PMI che rappresentano per forza lavoro e fatturato la struttura economica portante del sistema produttivo italiano. I dati ISTAT, infatti, confermano come le PMI in Italia attualmente siano 4,2 milioni, su un totale di 4,3 milioni, di queste il 95% è costituito da microimprese che hanno meno di 10 dipendenti o da imprese medio piccole con meno di 50 dipendenti.

Le piccole aziende sono il fulcro economico del nostro paese ma per riuscire a mantenere competitività nel settore e non cedere al peso eccessivo di procedure lavorative che mettono sottosforzo lavoratori e imprenditori (secondo i dati 2023 dell’Osservatorio Nazionale del Lavoro ben il 64% degli autonomi lamenta una situazione di burnout), è necessario investire in sistemi tecnologici in grado di supportare una crescita produttiva con una riduzione del carico lavorativo.

Per riuscire a raggiungere un equilibrio ottimale tra crescita, competitività e riduzione delle ore e dell’impegno dedicato al lavoro, le PMI hanno bisogno di investire in nuove soluzioni tecnologiche come: l’automazione e l’intelligenza artificiale.

Ed è in questo contesto, che si inseriscono realtà visionarie e innovative come AutomatiKing, azienda e ente di formazione che supporta le aziende nel processo di digitalizzazione positiva attraverso l’adozione di tecnologie atte all’automazione dei processi e all’uso ottimale dell’intelligenza artificiale per migliorare l’assetto produttivo e non solo.

AutomatiKing fondata nel 2017 da Stefano De Carlo, offre un servizio pensato proprio per rispondere all’esigenze di imprese e professionisti che vogliono ridurre il tempo speso in procedure ripetitive, fornendo strumenti basati su software di automazione e intelligenza artificiale, in grado di andare ad aiutare gli imprenditori in attività come: gestione dei clienti, organizzazione della rete di vendita, impostazione di chatbot per il servizio clienti.

Questi sono solo un esempio, di come AutomatiKing, non solo azienda di servizi, ma anche la prima Accademia italiana nel campo dell’automazione aziendale, si occupa di supportare le aziende nelle procedure lavorative aiutandole a ridurre i tempi di lavorazione e migliorare la produttività.

Come spiega Stefano De Carlo, fondatore di AutomatiKing – “Il nostro obiettivo è aiutare professionisti e imprenditori a vendere di più, ma senza stress, grazie a Intelligenza artificiale e automazioni di business”.

È passato il tempo in cui più ore di lavoro corrispondevano a una maggior efficienza e più ampi profitti. Oggi le aziende devono riuscire a ottimizzare i loro profitti attraverso una gestione sempre più efficiente del tempo e della forza lavoro. Questi sono i due elementi cardine per una buona gestione aziendale e per mantenersi competitivi su un mercato del lavoro sempre più affollato.

Secondo una ricerca della BCG (Boston Consulting Group) del 2024, sempre più aziende stanno puntando a livello globale all’ottenimento di risultati significativi in termini di riduzione dei costi e crescita dei ricavi attraverso l’adozione di nuove tecnologie e software basati sull’intelligenza artificiale.

Inoltre, ben l’80% delle aziende intervistate considera proprio al centro della strategia di crescita l’uso dei nuovi sistemi di automazione. Sempre lo stesso report, prospetta che: entro il 2027, ci sarà una crescita dei ricavi guidata dall’IA superiore del 60% e una riduzione dei costi del 50% rispetto alla media del settore.

A confermare il rinnovato interesse, oltre che il supporto che l’automazione può dare alle aziende italiane, ci sono altri dati incoraggianti. Infatti, l’indagine di HubSpot del 2023 conferma che il 63% delle aziende riesce a superare la concorrenza grazie all’integrazione dei nuovi sistemi di automazione.

I sistemi di automazione e intelligenza artificiale guidano al momento, il progresso tecnologico delle PMI e possono supportarne sempre di più la crescita in modo sostenibile andando a ridurre le tempistiche di lavoro apportando così migliorie anche nell’ambiente aziendale.

Infatti, Saleforce in una sua indagine del 2023 conferma come il settore della marketing automation abbia registrato una crescita significativa a livello globale, aumentando di netto i guadagni delle aziende che hanno adottato queste soluzioni.

Ma non dobbiamo guardare solo ai profitti, perché lo studio ha evidenziato come ben il 90% dei lavoratori intervistati, impiegati all’interno di imprese che hanno adottato soluzioni di automazione, abbiamo riscontrato sia un aumento della produttività sia un miglioramento delle condizioni di lavoro e della collaborazione tra vari comparti aziendali.

Questo indica che dare valore al tempo, ridurre le attività ripetitive e alienanti per i lavoratori, integrando sistemi di automazione e intelligenza artificiale, non sia solo un supporto alla crescita dell’impresa su base economica, ma anche sotto il profilo delle risorse umane, che ricordiamo essere il centro di ogni attività e soprattutto in Italia, alla base del nostro tessuto economico.

L’adozione dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, secondo l’indagine di Saleforce ha dunque quattro impatti chiave sul mondo del lavoro: aumenta la produttività; migliora la collaborazione; permette di risparmiare tempo e di ridurre la percentuale di errori; aumenta i profitti e il ROI aziendale.

In quanto, l’ottimizzazione dei tempi lascia spazio a imprenditori e dipendenti di sviluppare nuove competenze, di intraprendere progetti strategici, di crescere professionalmente di avere più tempo per concentrarsi su tutto quell’asset di attività che possono rendere l’azienda più competitiva, efficiente ma soprattutto sana.

AutomatiKing nasce come idea di Stefano De Carlo già nel 2012, questo progetto però trova la sua concretizzazione con l’apertura dell’azienda nel 2017. In questi dieci anni di attività AutomatiKing ha sempre visto come obiettivo primario quello di supportare le aziende nel ridurre le ore e il carico di lavoro grazie ai sistemi di automazione del business.

Il progetto ha preso forma nel corso degli anni e nel 2019, proprio in coincidenza con lo scoppio della pandemia, ha aperto il suo canale YouTube una delle prime risorse educative gratuite introdotte da AutomatiKing, in un momento che si potrebbe dire previdenziale.

Infatti, se prima della pandemia in Italia il progresso tecnologico e il processo di digitalizzazione aziendale stava andando a rilento, rispetto ad altri paesi europei, dopo lo scoppio del Covid-19, tutte le imprese hanno dovuto accelerare in entrambi i campi, cercando soluzioni innovative per continuare a mantenere il proprio assetto economico e produttivo.

Grazie alle nuove tecnologie, che nel corso di questi anni sono cresciute sempre di più, e ad una maggiore consapevolezza post-pandemica da parte delle imprese dell’importanza dell’uso corretto del digitale al fine di migliorare produttività e profitti, sono aumentate le realtà interessate a nuovi processi tecnologici come quelli supportati dai sistemi di automazione e d’intelligenza artificiale.

In questo contesto, AutomatiKing ha lavorato per aiutare gli imprenditori a raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza sul tema, attraverso la sua Accademia che ad oggi vede: oltre 60 corsi sull’automazione, sull’intelligenza artificiale e marketing digitale con percorsi strutturati su misura per liberi professionisti e PMI.

Oltre a una comunicazione formativa costante sui social media e attraverso il blog. Infatti, AutomatiKing che è la prima scuola completamente dedicata all’automazione in Italia e in Europa ha al momento oltre 5 milioni di visualizzazioni su YouTube, ergendosi in una posizione di vantaggio nell’ambito dell’educazione digitale.

AutomatiKing non è solo un’accademia e oltre ai corsi di formazione, offre un servizio di consulenza strategica pensato per aiutare gli imprenditori a creare un ecosistema per la libertà su misura per le loro necessità aziendali.

La consulenza strategica e i servizi di AutomatiKing sono pensati per aiutare le aziende e i professionisti a implementare dei flussi di automazione efficienti che possano realmente portare a un miglioramento di produttività, profitti e ambiente di lavoro.

L’obiettivo però non è solo aumentare la produttività ma anche migliorare la qualità del proprio tempo!

Il tempo è ciò che abbiamo di più prezioso, che si sia imprenditori o dipendenti. Il tempo non solo di lavorare, fatturare e produrre, ma anche quello di godere dei propri hobby, viaggiare, stare insieme alla propria famiglia.

Come afferma Stefano De Carlo – “ho visto negli anni imprenditori brillanti trasformarsi in schiavi di chiamate online, email e fogli Excel”, una realtà che accomuna ancora molti imprenditori e professionisti legati a schemi lavorativi dannosi che portano ad esaurire l’uso del proprio tempo in un unico ambito quello lavorativo.

Certo non è facile uscire da questi schemi, ma la realtà che mostrano anche i dati precedentemente illustrati, e che c’è il modo di ridurre le tempistiche lavorative assicurandosi risultati ottimali (e in alcuni casi migliori) in termini di profitto, attraverso l’uso consapevole e intelligente delle nuove tecnologie digitali.

Ad oggi, dunque, l’automazione non deve essere considerato un lusso né uno strumento adatto solo alle grandi multinazionali.

I sistemi di automazione, le nuove tecnologie dotate di intelligenza artificiale se ben integrate possono essere la chiave atta a supportare le PMI e i professionisti a raggiungere il tanto ambito equilibrio nel proprio work-life balance, oltre che aiutarle (rendendo i processi più efficienti e veloci) ad aumentare: potenziali profitti e attività da poter svolgere al servizio dei propri clienti.

Al centro di ogni business oggi, ricordiamo non ci sono solo i processi di produzione, ne la loro gestione, ma soprattutto ci sono i clienti e anche i dipendenti e i collaboratori aziendali.

Per questo motivo adottare soluzioni che vanno a dare maggior tempo di qualità da dedicare ai progetti interni e da poter dedicare ai rapporti con i propri stakeholder e clienti, non solo migliora la produttività ma crea un ambiente di lavoro prepositivo e atto alla crescita, che restituisce anche a tutti imprenditori e lavoratori, parte del loro tempo, la risorsa più importante che ognuno di noi ha e che deve sfruttare al meglio.

Boiler Plate

AutomatiKing di Stefano De Carlo, azienda di servizi per la consulenza e l’implementazione di sistemi di automazione aziendale e automation marketing. La sua Accademia, AutomatiKing, con oltre 60 corsi all’attivo, è la prima in Italia e in Europa a fornire risorse educative gratuite e no, relative al mondo dell’automazione aziendale.

Sito web: https://www.automatiking.com/

YouTube: https://www.youtube.com/@AutomatiKing

Academy: https://academy.automatiking.com/

e-mail: hello@automatiking.com