AV-Comparatives identifica le principali minacce alla sicurezza informatica per l’estate 2024: negozi falsi, attacchi di phishing e i rischi per i bambini

4 Settembre 2024

Svelati l’aumento delle piattaforme di vendita al dettaglio contraffatte, sofisticati schemi di phishing e i maggiori rischi informatici per i minori nell’estate 2024

INNSBRUCK, Austria, 4 settembre 2024 /PRNewswire/ — AV-Comparatives, tra le principali autorità mondiali in materia di test e ricerca sulla sicurezza informatica, ha pubblicato i suoi interessanti risultati per l’estate 2024, concentrandosi sulle minacce critiche che sfidano il cyberspazio dei consumatori: negozi online contraffatti, attacchi di phishing e l’importanza del controllo parentale per la protezione dei minori dalle attività online pericolose.

Nel corso della sua ultima serie di test approfonditi, AV-Comparatives ha valutato affidabilità ed efficacia delle soluzioni di sicurezza informatica nell’affrontare queste minacce pervasive. Circa 40 prodotti in tutto il mondo sono stati sottoposti a rigorosi test per determinarne la capacità di proteggere gli utenti da questi rischi informatici in continua evoluzione.Rilevare gli inganni: il test di rilevamento dei negozi falsi 2024I risultati del “Test di rilevamento dei negozi falsi 2024” sottolineano la preoccupante prevalenza di piattaforme contraffatte per la vendita di prodotti al dettaglio. Spesso gli utenti sono attirati in questi siti ingannevoli che imitano quelli legittimi, rischiando perdite finanziarie e il furto dei dati personali. I risultati dettagliati forniscono una valutazione delle performance di diversi prodotti di sicurezza nell’identificare questi siti web di e-commerce fraudolenti, aiutando i consumatori a prendere decisioni informate.Test di rilevamento dei negozi falsi 2024 – https://www.av-comparatives.org/tests/fake-shops-detection-test-2024/La competenza batte il crimine: il test di certificazione anti-phishing 2024Affrontando un altro aspetto significativo della sicurezza online, il “Test di certificazione anti-phishing 2024” mette in mostra la resilienza dei prodotti certificati contro gli attacchi di phishing, evidenziando soluzioni che aiutano gli utenti a navigare nel web in modo sicuro senza cadere vittime di subdoli schemi di phishing che cercano di estrarre informazioni sensibili. I prodotti che centrano l’obiettivo e la loro efficienza possono essere esaminati con il Test di certificazione anti-phishing 2024 – https://www.av-comparatives.org/news/anti-phishing-certification-test-2024/La tutela dei più giovani: il test di certificazione per il controllo parentale 2024Il “Test di certificazione per il controllo parentale 2024” dimostra l’impegno nel proteggere gli utenti internet più giovani. Grazie a criteri rigorosi che garantiscono una riuscita di oltre il 98% nel blocco dei contenuti inappropriati, e senza falsi allarmi, per quanto riguarda le risorse orientate ai bambini, la certificazione rappresenta una pietra miliare importante nella creazione di un ambiente online più sicuro per i piccoli. I dettagli sulla certificazione e sulle performance dei diversi fornitori sono disponibili suTest di certificazione per il controllo parentale 2024 – https://www.av-comparatives.org/news/parental-control-certification-test-2024/Protezione durante la navigazione sul Web: il test di protezione nel mondo reale 2024L’utilizzo di software di sicurezza internet durante la navigazione sul web è fondamentale per proteggere gli asset digitali e le informazioni personali da una serie di minacce informatiche in continua evoluzione. Questo link riporta i prodotti migliori per la protezione dai pericoli informatici:Test di protezione nel mondo reale 2024 – https://www.av-comparatives.org/consumer/testmethod/real-world-protection-tests/AV-Comparatives conferma la propria missione di fornire valutazioni trasparenti e accurate dei prodotti per la sicurezza informatica. Le preziose informazioni ottenute dagli ultimi test hanno il duplice scopo di orientare i consumatori e di aiutare i fornitori a migliorare le proprie soluzioni, rafforzando lo sforzo collettivo per creare un panorama digitale sicuro.A fronte di minacce sempre più sofisticate, l’impegno di AV-Comparatives contribuisce in modo significativo al dialogo in corso sulla sicurezza informatica e all’imperativo di proteggere tutti gli utenti del web e in particolare i più giovani, che potrebbero essere i più vulnerabili online.Dichiara Andreas Clementi, amministratore delegato e fondatore di AV-Comparatives: “Parallelamente all’evoluzione del panorama delle minacce informatiche, anche le nostre difese devono evolversi. I nostri test completi hanno evidenziato ancora una volta la necessità di una solida sicurezza informatica a tutti i livelli. Con circa 40 prodotti rigorosamente valutati, AV-Comparatives fornisce al settore e ai consumatori informazioni essenziali sull’efficacia delle soluzioni di sicurezza per affrontare le minacce più urgenti dell’estate: falsi dettaglianti online, attacchi di phishing e rischi per la sicurezza online dei bambini. Questi test rafforzano il nostro impegno nel mantenere i più elevati standard di efficacia della sicurezza informatica e di sicurezza degli utenti”. – Team di ricerca sulla sicurezza di AV-Comparatives”Prodotti di sicurezza informatica testati:Adaware Privacy Standard,AvastAVGAviraBitdefenderComodoDr.WebEmsisofteScanESETFake-Shop DetectorFortinetF-SecureG DataGoogle ChromeK7KasperskyMalwarebytesMcAfeeMetaCertMicrosoftNetcraftNordVPNNortonPandaQuick HealSafeDNSSophosTotal DefenseTotalAVTrend MicroTrusted ShopsVIPREWebrootWOT: Website Security & Safety CheckerZoneAlarm

