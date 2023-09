AV-Comparatives: La principale risorsa di informazioni complete sulla cybersecurity per giornalisti e analisti

Settembre 12, 2023

Chiedete ad AV-Comparatives approfondimenti di esperti e informazioni autorevoli su storie e sviluppi della cybersecurity per raccogliere informazioni per le vostre storie su media@av-comparatives.org. e https://www.av-comparatives.org/press-contact/

INNSBRUCK, Austria, 12 settembre 2023 /PRNewswire/ — Nell’attuale panorama digitale in rapida evoluzione, la disponibilità di dati accurati e tempestivi sulla cybersecurity non è più un optional, ma un obbligo. AV-Comparatives, autorità leader nell’analisi della cybersecurity, ribadisce il proprio impegno nel fornire le informazioni più autorevoli e affidabili disponibili nel settore delle soluzioni di sicurezza per gli endpoint.

Grazie alle nostre analisi approfondite e alle nostre capacità di analisi, AV-Comparatives è la risorsa numero uno per i dati indispensabili sulla cybersecurity. La nostra missione è sempre stata quella di aiutare i responsabili IT, i CISO e altri professionisti della tecnologia a prendere decisioni decisive e ben informate, offrendo loro conoscenze precise e affidabili, prive di gergo tecnico superfluo.

La nostra metodologia ci contraddistingue in quanto esaminiamo meticolosamente ogni aspetto della cybersecurity in tutta la sua complessità. I dati che forniamo sono il risultato di test completi, di un esame dettagliato e di una comprensione perspicace delle tendenze e delle minacce emergenti in materia di cybersecurity.

Inoltre, AV-Comparatives è sempre accessibile. Siamo pronti a rispondere alle vostre richieste, aperti alle discussioni e pronti a servirvi con la guida esperta che è diventata sinonimo del nostro marchio. Nell’interesse della trasparenza e della collaborazione, desideriamo sottolineare che Andreas Clementi, CEO e Fondatore, e Peter Stelzhammer, Co-Fondatore, sono disponibili per colloqui e telefonate personali con giornalisti e analisti.

In qualità di autorità indipendente e autogovernata per la sicurezza informatica, continuiamo a dedicarci al nostro ruolo di fornire informazioni chiare, concise e attuabili. Noi di AV-Comparatives coltiviamo continuamente le nostre conoscenze e la nostra indipendenza, che ci permettono di fornire approfondimenti vitali per un mondo digitale più sicuro e protetto.

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è un’autorità indipendente e riconosciuta a livello internazionale per l’analisi della sicurezza informatica. Esaminando e testando a fondo le soluzioni di sicurezza degli endpoint, l’organizzazione fornisce a responsabili IT, CISO e professionisti tecnici le informazioni più accurate e affidabili sulla cybersecurity. AV-Comparatives è la vostra fonte affidabile per prendere decisioni informate nel mondo della sicurezza informatica. AV-Comparatives è certificata ISO9001:2015 per l’ambito “Test indipendente di software antivirus”.

Contatto: Peter Stelzhammere-mail: media@av-comparatives.org telefono: +43 720115542

