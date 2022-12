AV-Comparatives lancia un test a lungo termine delle 18 soluzioni di sicurezza antivirus per le aziende e gli endpoint

Dicembre 29, 2022

– L’intero rapporto è disponibile qui: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2022-august-november

INNSBRUCK, Austria, 29 dicembre 2022 /PRNewswire/ — Con il continuo aumento degli attacchi informatici in tutto il mondo, i responsabili IT, i CISO e i CTO necessitano di una soluzione di sicurezza efficace e facile da gestire. Per permettere loro di prendere decisioni informate, il laboratorio di test di sicurezza indipendente e certificato ISO AV-Comparatives ha pubblicato il rapporto di dicembre 2022 sui test di sicurezza aziendale di 18 soluzioni di sicurezza informatica.

Purtroppo le statistiche mostrano un aumento degli attacchi informatici a livello mondiale nel 2022. Il nostro test di sicurezza aziendale 22H2 aiuta i responsabili IT, i CISO e i CTO a trovare una soluzione efficace e facile da gestire”.

— Peter Stelzhammer, co-fondatore di AV-Comparatives

Il rapporto descrive la protezione nel mondo reale, la protezione da malware e i test sulle prestazioni, oltre alle recensioni dei prodotti.

Le soluzioni per la sicurezza degli endpoint per le aziende e le PMI di 18 fornitori leader sono state sottoposte alla serie di test, tra cui:

Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Sophos, Trellix, VIPRE, VMware e WatchGuard.

Il Real-World Protection AV-Test è un test a lungo termine eseguito per un periodo di quattro mesi, che verifica la capacità del software di protezione degli endpoint di proteggere il sistema dalle minacce provenienti da Internet. Il test di protezione dal malware richiede che i prodotti testati rilevino i programmi dannosi che potrebbero essere riscontrati nei sistemi aziendali, ad esempio nella rete locale o nelle unità esterne. Il test di prestazione verifica che i prodotti sottoposti a test non offrano protezione a spese del rallentamento del sistema. Per ciascun test di protezione viene eseguito anche un test dei falsi allarmi per garantire che il software di protezione degli endpoint non provochi un numero significativo di falsi allarmi (falsi positivi).

Il rapporto include anche una revisione dettagliata dell’interfaccia utente di ciascun prodotto, fornendo una panoramica del suo utilizzo nei tipici scenari di gestione quotidiana.

I prossimi riconoscimenti AV-Comparatives saranno assegnati per la qualifica 2023H1 nel periodo di test marzo-giugno e saranno pubblicati a luglio. Come tutti i rapporti di test pubblici di AV-Comparatives, il Business Security Report è generalmente disponibile e gratuito. Per maggiori informazioni, visitare www.av-comparatives.org.

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è una realtà indipendente che offre test sistematici per esaminare l’efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni di sicurezza mobile. Utilizzando uno dei più grandi sistemi di raccolta di campioni in tutto il mondo, ha creato un ambiente reale per test davvero accurati. AV-Comparatives offre risultati dei test AV accessibili a privati, agenzie di stampa e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo di approvazione ufficiale riconosciuto a livello globale per le prestazioni del software.

