AV-Comparatives lancia un test a lungo termine delle 18 soluzioni di sicurezza leader Endpoint Enterprise & Business/Luglio 2022

Luglio 28, 2022

In che misura la vostra azienda è protetta contro la criminalità informatica?

Il laboratorio indipendente di test di sicurezza certificato ISO AV-Comparatives ha pubblicato la relazione sui test di sicurezza aziendale di luglio 2022 – 18 soluzioni di sicurezza IT messe alla prova

Mentre le aziende si trovano ad affrontare livelli sempre più elevati di minacce informatiche, una protezione efficace degli endpoint è più importante che mai. Una violazione dei dati può portare al fallimento!”— Peter Stelzhammer, co-fondatore, AV-Comparatives

INNSBRUCK, Austria, 28 luglio 2022 /PRNewswire/ — La relazione sui test Business & Enterprise contiene i risultati dei test per marzo-giugno 2022, tra cui Real-World Protection, Malware Protection, Performance (Speed Impact) e False-Positives Test. I dettagli completi delle metodologie e dei risultati dei test sono forniti nella relazione.

Il panorama delle minacce continua a evolversi rapidamente, presentando nuove sfide ai fornitori di antivirus. La relazione sui test mostra come i prodotti di sicurezza hanno saputo adattarsi, migliorando la protezione nel corso degli anni.

Per essere certificato a luglio 2022 come “Approved Business Product” da AV-Comparatives, i prodotti che sono stati sottoposti a test devono segnare almeno un 90% nel Test di Protezione dal Malware, con zero falsi allarmi sul software aziendale comune, un tasso inferiore a “notevolmente alto” per falsi positivi su file non aziendali e deve segnare almeno il 90% nel Real-World Protection Test complessivo nel corso di quattro mesi, con meno di cento falsi allarmi su software/siti web puliti.

Le soluzioni di sicurezza endpoint per enterprise e SMB di 18 fornitori leader sono state inserite nel Business Main-Test Series 2022H1: Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, ESET, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Sophos, Trellix, VIPRE, VMware e WatchGuard.

Real-World Protection Test: il test di protezione reale è un test a lungo termine e viene effettuato per un periodo di quattro mesi. Verifica in che misura il software di protezione degli endpoint è in grado di proteggere il sistema dalle minacce di origine Internet.

Malware Protection Test:

il test di protezione dal malware richiede che i prodotti testati rilevino i programmi dannosi che potrebbero essere riscontrati nei sistemi aziendali, ad esempio nella rete locale o nelle unità esterne.

Performance Test:

il test di prestazione verifica che i prodotti sottoposti a test non offrano protezione a spese del rallentamento del sistema.

False Positives Test:

viene eseguito un test di falsi positivi per ciascuno dei test di protezione. Questi garantiscono che il software di protezione degli endpoint non causi un numero significativo di falsi allarmi, che possono essere particolarmente di disturbo nelle reti aziendali.

Revisione della facilità d’uso:

la relazione include anche una revisione dettagliata dell’interfaccia utente di ciascun prodotto, fornendo una panoramica del suo utilizzo nei tipici scenari di gestione quotidiana.

Nel complesso, la relazione del Business Security Test 2022 di AV-Comparatives fornisce ai manager IT e CISO un quadro dettagliato dei punti di forza e delle debolezze dei prodotti testati, consentendo loro di prendere decisioni informate sui prodotti che potrebbero essere adatti alle loro esigenze specifiche.

I prossimi riconoscimenti saranno assegnati alla qualificazione di dicembre 2022H2 (per i test agosto-novembre). Come tutti le relazioni di test pubblici di AV-Comparatives, la relazione sulla sicurezza degli Endpoint Enterprise & Business è disponibile in modo universale e gratuito.

Ulteriori test:

Informazioni su AV-Comparatives

AV-Comparatives è una realtà indipendente che offre test sistematici per esaminare l’efficacia dei prodotti software di sicurezza e delle soluzioni di sicurezza mobile. Utilizzando uno dei più grandi sistemi di raccolta di campioni in tutto il mondo, ha creato un ambiente reale per test davvero accurati. AV-Comparatives offre risultati dei test AV accessibili a privati, agenzie di stampa e istituzioni scientifiche. La certificazione di AV-Comparatives fornisce un sigillo di approvazione ufficiale riconosciuto a livello globale per le prestazioni del software.

