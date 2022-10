AV-Comparatives pubblica gli ultimi test di sicurezza IT sui software antivirus per imprese e consumatori

Ottobre 24, 2022

Il laboratorio, leader nel settore dei test sugli antivirus, pubblica i risultati della serie principale di test a lungo termine per imprese e consumatori relativi ai mesi di agosto e settembre 2022

INNSBRUCK, Austria, 24 ottobre 2022 /PRNewswire/ —

Prodotti aziendali messi alla prova

Acronis Cyber Protect Cloud con Advanced Security Pack; Avast Ultimate Business Security; Bitdefender GravityZone Elite; Cisco Secure Endpoint Essentials; CrowdStrike Falcon Pro; Cybereason Enterprise; Elastic Security; ESET PROTECT Entry con ESET PROTECT Cloud; G Data Endpoint Protection Business; K7 On-Premises Enterprise Security Advanced; Kaspersky Endpoint Security for Business Select con KSC; Malwarebytes EDR; Microsoft Defender Antivirus con Microsoft Endpoint Manager; Sophos Intercept X Advanced; Trellix FireEye Endpoint Security; VIPRE Endpoint Protection Cloud; WatchGuard Endpoint Protection Plus on Aether.

“Ransomware e phishing sono attualmente le principali minacce alla sicurezza informatica per le aziende. Questo rende ancora più importante la scelta del software di protezione degli endpoint”.— Peter Stelzhammer, co-fondatore di AV-Comparatives

I risultati del test sono disponibili qui: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-august-september-2022-factsheet/

Post sul blog: https://www.av-comparatives.org/business-test-factsheet-august-september-2022/#more-38636

Prodotti di consumo messi alla prova

Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, NortonLifeLock Norton 360 Deluxe, Panda Free Antivirus, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security e VIPRE Advanced Security.

“I prodotti testati offrono complessivamente un livello di protezione molto elevato. Tuttavia, i risultati si basano sul costo di un alto tasso di falsi allarmi.”— Andreas Clementi, fondatore di AV-Comparatives

I risultati del test sono disponibili qui: https://www.av-comparatives.org/tests/malware-protection-test-september-2022/

Post sul blog: https://www.av-comparatives.org/consumer-malware-protection-test-september-2022/

Contatto: Peter Stelzhammer, e-mail: media@av-comparatives.org, telefono: +43 720115542

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1927723/Business_Security_Test.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1927722/AV_Comparatives_Test_Results.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/av-comparatives-pubblica-gli-ultimi-test-di-sicurezza-it-sui-software-antivirus-per-imprese-e-consumatori-301657218.html