AV-TEST conferma l’efficacia al 100% di tre prodotti Kaspersky contro il ransomware

Aprile 20, 2023

(Adnkronos) – Milano, 20 aprile 2023. Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Small Office Security e Kaspersky Internet Security hanno dimostrato un’efficacia pari al 100% contro gli attacchi ransomware nelle rigorose valutazioni dell’Advanced Threat Protection Test di AV-TEST. In 10 diversi attacchi full-chain, i prodotti non hanno perso un solo file utente.

Nei primi 10 mesi del 2022, la percentuale di utenti attaccati da ransomware mirati è quasi raddoppiata rispetto allo stesso periodo del 2021, poiché i gruppi specializzati in ransomware in tutto il mondo continuano a migliorare le loro tecniche. Gli attacchi alle aziende possono avere conseguenze disastrose, come la cancellazione delle informazioni, l’interruzione dei processi aziendali, la perdita di tempo per ripristinare i backup, il potenziale danno alla reputazione e, soprattutto, le ingenti perdite finanziarie. Secondo il report IBM sulle violazioni dei dati, il costo medio di un attacco ransomware nel 2022 è stato di 4,45 milioni di dollari.

Nell’ottobre 2022, AV-TEST ha esaminato 25 prodotti di 17 fornitori in 10 scenari di attacchi full-chain con payload ransomware mirati a sistemi di Windows 11. Per la costruzione degli attacchi sono state utilizzate tecniche della famiglia di ransomware Emotet. Gli ingegneri del test hanno attribuito a ciascun attacco una serie di fasi in termini di MITRE ATT&CK e hanno analizzato in quale momento ciascuna delle soluzioni di sicurezza testate era in grado di rilevarlo, bloccarlo e annullare tutte le modifiche ai dati dell’utente.

Tre prodotti Kaspersky sono stati sottoposti ai test, ottenendo il massimo dei risultati per la protezione su un totale di 30 punti. Le soluzioni per le aziende Kaspersky Endpoint Security for Business e Kaspersky Small Office Security così come Kaspersky Internet Security per i consumatori hanno protetto i file degli utenti da tutti e 10 gli attacchi full-chain, ottenendo le certificazioni “Advanced Approved Endpoint Protection” e “Advanced Certified”.

I prodotti Kaspersky hanno dimostrato la massima affidabilità contro le minacce complesse, incluso il ransomware, confermando il successo ottenuto nei precedenti test condotti da giugno ad agosto e novembre 2021, nonché a febbraio, aprile e agosto 2022.

“I nostri test Advanced Threat Protection sono pensati per valutare la reale capacità delle soluzioni EPP nel contrastare gli attacchi ransomware su larga scala che utilizzano le più recenti tecniche impiegate dagli attori delle minacce. Per molti prodotti EPP è una sfida ottenere risultati positivi nei test, quindi è eccezionale vedere che Kaspersky offre una protezione pari al 100%”, ha dichiarato Maik Morgenstern, CTO, AV-TEST.

“Il numero di aziende e consumatori vittime di attacchi informatici da parte di gruppi ransomware cresce di giorno in giorno, poiché queste attività si evolvono quotidianamente. Per prevenire le gravi conseguenze di questi attacchi, le aziende e i consumatori devono attenersi alle regole di base della cybersecurity e utilizzare software professionali, dal momento che i fornitori migliorano continuamente e valutano in modo indipendente i loro prodotti per offrire il massimo livello di protezione anti-ransomware ai clienti. Le ricerche e le certificazioni AV-TEST sono per noi una grande opportunità per dimostrare l’efficacia dei nostri software e servizi e per restare aggiornati sull’attuale panorama delle minacce. Partecipiamo regolarmente a rigorose valutazioni dei prodotti come queste per migliorare le tecnologie Kaspersky in linea con le nuove sfide”, ha commentato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.

Il report completo “Security Software Against the Latest Ransomware Techniques”, realizzato da AV-TEST nell’ottobre 2022, è disponibile al seguente link.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Kaspersky che hanno dimostrato la massima efficacia nella protezione anti-ransomware, è possibile consultare le pagine diKaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Small Office Security eKaspersky Internet Security.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L’ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell’azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/

