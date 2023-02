AVANT TOI: la moda e il mondo dell’arte

Febbraio 16, 2023

(Adnkronos) – Milano, 16 febbraio 2023 – AVANT TOI – nota a livello internazionale per le sue collezioni, la cui unicità è caratterizzata dal forte legame con il mondo dell’arte e l’esclusiva ricerca estetica e stilistica -è partner tecnico della mostra “Rainbow. Colori e meraviglie fra miti, arti e scienza”, al MUDEC di Milano, dal 17 febbraio al 2 luglio 2023.

Il lavoro creativo di Mirko Ghignone,Direttore Artistico e Co-Founder di AVANT TOI, ha profonde radici nell’arte da cui trae ispirazione per la creazione dei capi del brand attraverso un’attenta lavorazione dei materiali e un trattamento e un utilizzo del colore che trasformano ogni capo in un’opera d’arte unica, conferendo all’azienda un ruolo di esclusività nel panorama Made in Italy nel mondo.

Questi elementi trovano una perfetta sintonia con la mostra “Rainbow”che esplora e racconta“colori e meraviglie”,temi key-focus di AVANT TOI, affrontati attraverso un percorso che rompe le tradizionali definizioni di moda sviluppando una ricerca approfondita sull’arte, sull’innovazione e su nuovi linguaggi espressivi e artistici.

La collaborazione del brand si amplierà anche attraverso live workshops aperti al pubblico con laboratori di action painting curati da Mirko Ghignone e in tale occasione sarà anche esposta un’opera da lui creata come tributo alla mostra.

La partnership di AVANT TOI ha reso possibile la ristampa di “The Rainbow Book”, il catalogo della storica mostra “The Rainbow Show”, allestita nel 1975 al De Young Museum di San Francisco e in vari luoghi della città.

About Avant Toi

Nel 1994 i fratelli Fiorella e Mirko Ghignone hanno dato vita ad AVANT TOI: un brand che rappresenta l’unione tra la tradizione e la sperimentazione, prodotto e distribuito da Liapull. Il brand nasce dalla passione e dalla costante dedizione della loro madre Lia Gambetta che nel 1955 ha fondato Liapull Cashmere, l’azienda di maglieria che agli esordi ha utilizzato per le sue collezioni filati basici come il mohair e la lana e successivamente si è specializzata in materiali preziosi come il cashmere e la seta. Il quartier generale di Liapull, oggi centro direzionale, creativo e produttivo è ubicato a Genova. L’universo AvantToi è rappresentato dalle collezioni donna, uomo, accessori e dalla linea Home.