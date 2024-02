Avv. Vincenzo Randazzo: “Chi fa business online è fondamentale che si protegga dal punto di vista legale”

Febbraio 26, 2024

(Caltagirone 26 febbraio 2024) –

Aumentano le opportunità offerte dalla digitalizzazione, ma cambiano costantemente anche le normative da seguire per essere in regola. Per questo occorre affidarsi ad esperti legali che coprano ogni settore legato al business online

Quali normative deve seguire una società che intende vendere i propri video corsi online in Paesi diversi? Quali sono gli aspetti legali correlati alle criptovalute? Ci sono leggi che regolamentano il drop service business in Italia? Qual è l’importanza di avere termini e condizioni ben definiti nel proprio sito internet? Queste sono solo alcune delle problematiche più ricorrenti di chi entra nel promettente mercato del business online; oggi la digitalizzazione offre importanti opportunità imprenditoriali ma occorre conoscere bene anche tutta la complessa legislazione, a livello internazionale, che viene costantemente aggiornata “E’ vero – conferma l’avvocato Vincenzo Randazzo, legale dedito alla tutela e sviluppo delle aziende, punto di riferimento, in Italia ma non solo, del Business online – troppo spesso chi entra nel business online sottovaluta gli aspetti legali che ci sono e corre dei grandi rischi. Per fare un esempio tutta la normativa che riguarda la privacy o il Gdpr o anche solo le condizioni di compravendita di un canale YouTube. Si tratta ovviamente di regole nuove, diverse da Paese a Paese, e che vengono aggiornate a seconda delle mutate esigenze quindi è difficile conoscerle. E’ bene affidarsi ad esperti che offrano per la propria impresa una tutela a 360 gradi e continuativa”.

Uno dei principali servizi offerti dall’avvocato Randazzo e dal suo staff è proprio quello del “Business protetto”, ovvero di un accompagnamento legale che copre ogni aspetto dell’attività online delle aziende. Si parte con una pre analisi di fattibilità e si decide insieme un progetto fattuale. “Il Business protetto – spiega l’avvocato Randazzo – garantisce controlli legali sul copy, sul marketing, sul marchio d’impresa, sulla persona giuridica e su tutta la contrattualistica. Chi si affida a questo servizio non avrà più pensieri per quanto riguarda la sua attività online. Per fare qualche esempio, se vuole produrre uno spot noi verifichiamo che i contenuti siano conformi alle norme; difendiamo il responsabile dell’impresa da possibili diffamazioni, controlliamo la conformità a normative internazionali, proteggiamo la proprietà intellettuale” .

L’avvocato Vincenzo Randazzo ha aperto 5 studi in Italia, a Cinisello Balsamo, Velletri, Roma centro, Catania e Verona oltre a Caltagirone, ma offre principalmente consulenza online.

Per tutte le informazioni si può visitare il sito https://avvocatovincenzorandazzo.it/

