Avv. Viviana Marzano: “Con la Legge Cartabia il vantaggio di chiedere insieme separazione e divorzio”

Aprile 4, 2023

(Adnkronos) – La riforma che regola la separazione e il divorzio è entrata in vigore dal 28 febbraio 2023. Tra le nuove norme, tempi più ristretti per le pratiche di separazione e divorzio e provvedimenti maggiori per la tutela dei figli.

Parma, 4 aprile 2023. Nuove norme regolano da oggi la separazione e il divorzio, con l’entrata in vigore dal 28 febbraio scorso della Legge Cartabia, che subisce un’anticipazione rispetto alla data annunciata di fine giugno. Tra le novità più significative che caratterizzano la riforma c’è la possibilità di richiedere insieme gli atti di separazione e divorzio, con una concentrazione di tempi rispetto ai 2-3 anni attualmente previsti per giungere ad una pronuncia di divorzio, in caso di giudiziale.

“I vantaggi nel richiedere separazione e divorzio in un unico atto sono in termini sia tempistici che economici – sottolinea l’avvocato Viviana Marzano, esperta in diritto civile e di famiglia -. Precedentemente dopo la separazione consensuale dei coniugi il periodo minimo per richiedere il divorzio era di sei mesi oppure di un anno in caso di separazione giudiziale. Il legame tra le due pratiche velocizza, chiaramente, il conseguimento dello status finale. Quest’operazione unica, inoltre, agevola i richiedenti anche dal punto di vista economico. A volte, il nodo principale per cui due coniugi ritardano la decisione di un divorzio sono anche le spese ulteriori da sostenere. Lo status di divorziato, va ricordato, incide in diverse questioni che da codice civile rimangono in vigore tra coniugi separati: la possibilità di risposarsi con rito civile, l’esenzione dall’obbligo di assistenza reciproca e l’uscita del coniuge dallo status di erede legittimario, diventando estranei sotto ogni aspetto”.

La Legge Cartabia introduce, inoltre, importanti provvedimenti sulla custodia dei figli, a maggior tutela di quest’ultimi. La novità è il deposito di un piano genitoriale, ossia una tabella che racchiude gli impegni quotidiani del minore durante la settimana, come scuola, tempo libero, sport. L’obiettivo è far comprendere al giudice la vita del figlio e costruire al meglio i tempi di permanenza con la madre e il padre. In precedenza era il giudice a provvedere direttamente a questi aspetti.

“Rispetto ai figli – precisa l’avv. Marzano – la riforma prevede che, compiuti i quattordici anni, vengano sempre sentiti per la regolamentazione del diritto di visita, sarà poi ovviamente il giudice a stabilire le regole in base a quanto riterrà opportuno secondo il caso specifico. In precedenza questo passaggio era ritenuto un’eccezione e non una regola. Teniamo presente che, per i figli, separazioni e divorzi possono essere fonte di stress maggiore rispetto agli stessi genitori, diversamente da quello che si può pensare”.

La volontà della riforma è abbreviare più possibile i tempi, pur rimanendo comunque facoltativa per i coniugi la scelta di unire insieme le due pratiche di separazione e divorzio, essendo ogni caso familiare a sé. “Negli anni ho maturato la consapevolezza che le esigenze del cliente non si limitano agli aspetti legali, ma includono una forte capacità di empatia, comprensione e supporto. È in questo contesto che diventa importante il ruolo di un professionista esperto, capace di analizzare le situazioni, risolvere positivamente le numerose problematiche e le ripercussioni morali derivanti dallo scioglimento di un matrimonio, in particolare quando sono coinvolti figli minori”. L’avvocato Viviana Marzano è titolare del suo studio a Parma e si occupa di diritto civile, principalmente diritto di famiglia e tutto ciò che concerne i procedimenti di separazione dei coniugi, divorzio e problematiche connesse al mantenimento, all’assegnazione della casa coniugale, all’assetto economico-finanziario del nucleo familiare, compreso il recupero degli arretrati eventualmente dovuti a carico del genitore onerato.

CONTATTIwww.marzanoavvviviana.it