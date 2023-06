Avvocato Daniela Etna: “Marchi e brevetti, attenzione al fai da te: fondamentale rivolgersi a un professionista per la loro tutela”

Giugno 6, 2023

(Adnkronos) – L’Avvocato, che opera tra Roma e Civitavecchia, mette in guardia dalle procedure semplici, che rischiano di inficiare i benefici della registrazione

Roma, 6 giugno 2023.Marchi, brevetti e brand sono legati indissolubilmente all’immagine aziendale, motivo per il quale la loro tutela è di fondamentale importanza per il benessere del business, ma non sempre è sufficiente la registrazione presso le autorità competenti. Infatti, è necessario seguire iter che richiedono profonda conoscenza normativa e, allo scadere del tempo, effettuare i controlli a norma di legge. “Interfacciarsi con la Camera di Commercio, svolgere i controlli prima del deposito del marchio, la fase di rinnovo: sono passaggi ostici che possono diventare realmente problematici se non si conosce pedissequamente la normativa”, mette in guardia Daniela Etna, Avvocato che opera tra Roma e Civitavecchia. “Il suggerimento è quello di rivolgersi a un professionista abilitato che possa seguire passo dopo passo i vari passaggi burocratici per non rischiare di ritrovarsi in un contenzioso sfavorevole”, prosegue l’Avvocato. Daniela Etna lavora quotidianamente a stretto contatto con imprenditori e businessman desiderosi di tutelare i propri marchi, alcuni dei quali sono incappati in problematiche con altri concorrenti. “L’Avvocato specializzato in questa particolare nicchia giurisprudenziale protegge il cliente e la registrazione nel corso dei 10 anni, tutelando il brand da possibili contenziosi. Alcuni procedono in autonomia vista l’apparente semplicità della registrazione — spiega l’Avvocato Etna — ma il lavoro non si ferma alla consegna dei moduli alla Camera di Commercio”. Con un legale che tutela azienda e brand, come spiegato da Daniela Etna, è possibile fin da subito effettuare uno studio della situazione a 360 gradi, verificare i possibili contenziosi su ogni aspetto — dal colore di un logo alla forma del marchio — e avere una tutela legale dall’alto valore aggiunto. Discorso valido anche per i brevetti, che meritano tutela attenta e specifica, supportata dai professionisti del settore. Con l’Italia che ben figura a livello Europa: secondo i dati di Epo, l’Ufficio Brevetti Europeo, tra il 2005 e il 2015 il tasso di brevetti rilasciato sul totale delle domande in Italia è cresciuto del 20%, una performance migliore dei competitor francesi, tedeschi, britannici e olandesi.

CONTATTI d.etna@efgpassociati.it