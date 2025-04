Avvocato Fortunata Giada Modaffari: la difesa della parità di genere come risorsa per le pmi

2 Aprile 2025

– Roma, 02/04/2025. Lo studio legale Fortunata Giada Modaffari si occupa di tutto l’iter da intraprendere per ottenere la certificazione di parità di genere. Questa rappresenta un importante strumento per premiare le imprese che si impegnano maggiormente per superare la disparità di genere nel contesto lavorativo.

Il fenomeno, a danno della componente femminile, accompagna l’intero evolversi del rapporto lavorativo, dall’accesso al lavoro alla cessazione del rapporto, manifestandosi, ad esempio:nel processo di selezione dei candidati;nella più ardua progressione di carriera; nella maggiore difficoltà riscontrata dalle donne nel raggiungimento di posizioni apicali; nell’attribuzione, in favore delle donne, di una retribuzione inferiore rispetto a quella dei colleghi, a parità di mansioni; nei numerosi ostacoli alla possibilità di conciliare adeguatamente i tempi di vita con i tempi di lavoro.

Con il preciso scopo di favorire l’inclusione e combattere la diversità di genere nell’ambiente lavorativo, la Legge n. 162 del 05.11.2021 ha introdotto l’art. 46 bis e, con esso, la certificazione della parità di genere. Questa certificazione ha lo scopo di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

