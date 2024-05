AXA è partner del Campionato Europeo femminile di calcio UEFA 2025

27 Maggio 2024

(Adnkronos) – 27 maggio 2024. AXA sostiene il Campionato europeo femminile di calcio UEFA 2025 (UEFA Women’s EURO 2025) in qualità di Partner Ufficiale, in coerenza con il suo attuale impegno nel promuovere lo sport femminile e favorire una maggiore uguaglianza di genere nella società, anche attraverso il calcio.

AXA sostiene con orgoglio in qualità di partner il Campionato Europeo femminile di calcio UEFA 2025 (UEFA Women’s EURO 2025), che si svolgerà in Svizzera dal 2 al 27 luglio 2025. Con la sponsorizzazione di questo campionato, AXA amplia il suo attuale impegno a favore del calcio femminile.

“AXA è un forte sostenitore dello sport femminile, come parte del nostro impegno per l’uguaglianza di genere su tutti i fronti: economia, salute, istruzione, sport e società nel suo complesso. Sono incredibilmente orgoglioso di questa sponsorizzazione, soprattutto perché tutte le entità AXA europee si sono unite per realizzarla. Siamo entusiasti di collaborare con la UEFA e non vediamo l’ora di vivere questo grande evento internazionale che riunirà tifosi di calcio provenienti da tutta Europa”, afferma Patrick Cohen, CEO European Markets & Health.

Sostegno al calcio femminile

AXA si impegna a favore del calcio femminile attraverso diverse partnership, ad esempio in qualità di training partner ufficiale della squadra femminile del Liverpool FC o come naming partner del massimo campionato svizzero di calcio femminile. Con il suo impegno, AXA investe nel calcio femminile – e nello sport in generale – per garantire che riceva l’attenzione che merita. Dà inoltre concretezza alla brand promise “Know You Can”, con la quale incoraggia i propri clienti a credere in loro stessi.

Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA, ha dichiarato: “AXA è un sostenitore convinto del calcio femminile in Svizzera, per questo siamo entusiasti di collaborare per quello che sarà un Campionato europeo femminile UEFA indimenticabile. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per renderlo l’evento da non perdere della prossima estate, rafforzando inoltre il calcio femminile nel paese ospitante e in tutta Europa”.

Il campionato

Il torneo, con 16 squadre, si svolgerà in otto città svizzere ed è il più grande evento sportivo europeo femminile di squadra del 2025. Si prevede che UEFA Women’s EURO 2025 raggiungerà circa 500 milioni di spettatori in tutto il mondo. Per le 31 partite, saranno a disposizione dei tifosi oltre 700.000 biglietti per assistere dal vivo negli stadi.

La partnership tra AXA e UEFA sarà operativa fino alla fine di agosto 2025. L’importo della sponsorizzazione è confidenziale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet:www.axa.it.