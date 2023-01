AXA Italia e SDA Bocconi ancora insieme per costruire le skill del futuro: al via la terza edizione di “Mastering Data for Insurance”

Gennaio 16, 2023

Milano, 16 gennaio 2023 – Al via la terza edizione del corso di perfezionamento “Mastering Data for Insurance” della durata di 1 anno, progettato e realizzato da SDA Bocconi.

Il percorso di upskilling pensato per approfondire le competenze nella gestione strategica del patrimonio dei dati aziendali, un’iniziativa distintiva nel panorama italiano, vedrà protagonisti oltre 40 dipendenti del Gruppo AXA Italia, di cui il 40% donne, con un’età fra i 25 e 51 anni, provenienti da tutte le funzioni aziendali in ottica di “contaminazione positiva” diffusa in tutta l’organizzazione.

All’interno del programma, che si svolgerà in presenza presso il Campus di SDA Bocconi, oltre 150 ore di lezione, articolate in 7 moduli, che consentiranno ai partecipanti di sviluppare dimestichezza con la sintassi di Python, machine learning, deep learning e data visualization da applicare nelle loro responsabilità quotidiane, nelle progettualità strategiche e nella declinazione del modello di customer centricity.

Ancora una volta si conferma l’ambizione di AXA Italia di essere una data driven company con un nuovo investimento sullo sviluppo delle competenze del futuro, in uno scenario in cui la trasformazione tecnologica e l’innovazione incidono sui paradigmi di tutto il settore assicurativo.

Grazie all’ampliamento del numero di professionals con competenze avanzate nei big data e nell’intelligenza artificiale, il corso rappresenta un tassello di una strategia a 360° che mette al centro il cliente per fornirgli la migliore esperienza sfruttando tecnologia e digitale.

“Dopo il successo delle prime due edizioni – ha dichiarato Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia – riparte in questo nuovo anno al fianco di SDA Bocconi “Mastering Data For Insurance”, iniziativa unica in Italia, che vedrà coinvolti oltre 40 collaboratori AXA provenienti da tutte le funzioni aziendali, a conferma del ruolo strategico dei dati per offrire la migliore esperienza ai nostri clienti. Continuiamo a investire nelle persone, rendendole protagoniste di un percorso di innovazione basato sulle competenze del futuro, sfruttando il pieno potenziale sul fronte dei dati, della tecnologia e del digitale, mettendo sempre il cliente al centro delle nostre azioni”.

“Continua l’impegno di AXA Italia per costruire le skill del futuro mettendo a disposizione dei collaboratori competenze chiave per il business e i nostri clienti – ha proseguito Simone Innocenti, Direttore HR, Organization & Change Management del Gruppo assicurativo AXA Italia. Con questa nuova iniziativa facciamo un ulteriore passo importante per continuare a costruire all’interno della nostra azienda un solido Data DNA e trasformarci in un’organizzazione realmente guidata dai dati”.

