AXA Italia: Enzo Di Puma nominato Chief Operating Officer

Maggio 3, 2023

(Adnkronos) – – Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia: “Di Puma saprà dare forte spinta al percorso di trasformazione del Gruppo e garantire ulteriore accelerazione alla storia di successo tracciata in questi anni da AXA in Italia”

Milano, 3 maggio 2023. Enzo Alessandro Di Puma, 47 anni, laurea in Economia presso l’Università Bocconi, è stato nominato con decorrenza 1° maggio Chief Operating Officer e membro del Management Committee del Gruppo AXA Italia.

Enzo Di Puma ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore finanziario, sia in ambito consulenziale che in contesti internazionali, costruendo un solido background di competenze nel settore Operations, gestione strategica, PMO e risk management, ricoprendo ruoli e responsabilità sempre crescenti.

In AXA Italia dal 2017 come Head of Trasformation Excellence, ha profonda conoscenza del Gruppo AXA e del settore e nel nuovo ruolo avrà il compito di guidare e accelerare il percorso strategico di trasformazione e semplificazione basato su tecnologia, data e innovazione per i clienti e i partner, su cui il Gruppo da anni sta continuando ad investire in modo significativo, con l’ambizione di continuare ad essere first mover sul mercato assicurativo.

La nomina è in corso di formalizzazione.

Giacomo Gigantiello, CEO di AXA Italia, ha così commentato: “Sono molto felice di questa nomina e sono certo che Enzo, con la sua consolidata esperienza e competenza, una cultura basata sulla centralità della persona e del cliente e una naturale propensione all’innovazione saprà dare forte spinta al percorso di trasformazione del Gruppo e garantire ulteriore accelerazione alla storia di successo tracciata in questi anni da AXA in Italia”.

Per maggiori informazioni: axa.it