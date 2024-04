AXA Italia: Isabella Corradini sarà la nuova Chief Legal, Corporate Affairs & Authorities Officer

30 Aprile 2024

(Adnkronos) – – Isabella Corradini assumerà il nuovo ruolo in AXA Italia dal 2 maggio e riporterà direttamente al CEO Chiara Soldano, entrando a far parte del Management Committee di AXA Italia.

– Con 20 anni di esperienza nell’ambito legale e crescenti ruoli di responsabilità in primarie realtà finanziarie nella gestione dei legal affairs, degli organi societari e delle relazioni con le autorità regolamentari, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del nuovo Piano Strategico di AXA Italia.

Milano, 30 aprile 2024. Isabella Corradini, laurea in giurisprudenza e master in Banking&Finance, è stata nominata con decorrenza 2 maggio, Chief Legal, Corporate Affairs & Authorities Officer e membro del Management Committee del Gruppo AXA Italia.

Con 20 anni di esperienza nell’ambito legale, una laurea in giurisprudenza e l’abilitazione alla professione di avvocato in Italia e nel Regno Unito, Isabella ha collaborato presso la sede di Londra e Milano dello studio BonelliErede, per poi ricoprire ruoli di crescente rilievo e responsabilità nella gestione dei legal affairs, degli organi societari e delle relazioni con le autorità regolamentari in realtà finanziarie di primario rilievo, in particolare HSBC, DoValue e Aidexa.

La nuova nomina sarà ufficializzata nel prossimo Consiglio di Amministrazione di AXA Assicurazioni e delle Società della JV AXA MPS.

Chiara Soldano, CEO di AXA Italia, ha commentato: “Sono felice di questo nuovo ingresso nella squadra del Management Committee di AXA Italia. Sono certa che Isabella raccoglierà tutte le prossime sfide e che contribuirà con entusiasmo al raggiungimento degli obiettivi del nostro nuovo Piano Strategico 24-26”.

Per maggiori informazioni:axa.it