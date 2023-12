AXA Italia: Pietro Cazzola sarà il nuovo Responsabile Health

Dicembre 19, 2023

(Adnkronos) – – Pietro Cazzola assumerà il nuovo ruolo in AXA Italia dal 1° gennaio e riporterà direttamente al CEO, Chiara Soldano.

– Nel nuovo incarico, l’impegno a proseguire nell’ulteriore impulso di un settore chiave per il Gruppo, il business Salute.

Milano, 19 dicembre 2023, Pietro Cazzola, 34 anni, laurea in ingegneria gestionale, è stato nominato con decorrenza 1° gennaio 2024, Responsabile Health e membro del Management Committee del Gruppo AXA Italia. Pietro Cazzola, che riporterà direttamente al CEO Chiara Soldano, ha iniziato la sua carriera nella consulenza strategica assumendo ruoli di crescente responsabilità in Monitor Deloitte e BCG, con focus sul mondo delle assicurazioni. Entra in AXA Italia nel 2018 nel team “Strategy and Beyond Insurance”, per assumere dopo un anno il ruolo di Head of Strategy e prosegue il suo percorso di crescita nel business, assumendo nel 2021 il ruolo di Head of Employee Benefits, all’interno della squadra Health. La nuova nomina sarà ufficializzata nel prossimo Consiglio di Amministrazione di AXA Assicurazioni e delle Società della JV AXA MPS. Chiara Soldano, CEO di AXA Italia, ha così commentato: “Sono felice di questo nuovo incarico e sono convinta che Pietro, con la sua visione strategica, le competenze maturate in questi anni, in particolare nel business Salute, e la sua energia, saprà dare ulteriore impulso ad un settore chiave per AXA Italia, contribuendo a realizzare il nostro nuovo ciclo strategico”.

