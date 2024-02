AXA Italia presenta Welfare Aziende: la nuova protezione completa, flessibile e innovativa per le PMI che hanno a cuore il benessere dei propri dipendenti

Febbraio 21, 2024

(Adnkronos) – – Welfare Aziende di AXA Assicurazioni si evolve per rispondere a nuove esigenze di protezione per i dipendenti delle aziende, mettendo a disposizione un’offerta completa, flessibile e con servizi innovativi di prevenzione.

– Due le formule di copertura a disposizione, per coprire le diverse esigenze, dalle più semplici alle più complesse, e una vasta gamma di garanzie, con le novità “Pacchetto maternità”, “Cure odontoiatriche e ortodontiche” e “Malattie Gravi”.

– Completano la proposta, servizi innovativi dedicati al benessere e alla prevenzione, tra cui questionari digitali di valutazione dello stato di salute e attività di screening direttamente in azienda.

– Pietro Cazzola, Chief Health Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia: “Vogliamo essere un punto di riferimento per le PMI, attraverso un’offerta completa e innovativa, che si evolve intercettando nuovi trend e si adatta agli specifici bisogni in ambito Welfare. Con Welfare Aziende diamo la possibilità agli imprenditori di offrire ai propri dipendenti un importante livello di protezione in ambito infortuni, cure e assistenza sanitaria e un supporto concreto nei momenti che contano, a partire dalla prevenzione, grazie a servizi innovativi che permettono di monitorare lo stato di salute e di prevenire eventuali problemi in maniera tempestiva. Le aziende sono al cuore della strategia di AXA Italia e continueremo a essere al loro fianco, grazie alla vicinanza e alla consulenza distintiva dei nostri Agenti, mettendo al centro la loro protezione e quella del loro patrimonio più importante, le persone e il loro benessere”.

Milano, 21 febbraio 2024. Il welfare aziendale sta suscitando un interesse crescente da parte delle imprese, dagli ambiti della previdenza, della salute fino al mondo dei servizi pensati per migliorare la qualità di vita dei dipendenti, con effetti positivi in termini di rafforzamento del legame con l’azienda, produttività e benessere sociale.

In base ai dati del Rapporto sullo stato del welfare aziendale 2023, il 76% di chi lavora in società che offrono soluzioni di welfare si dichiara soddisfatto della propria condizione e il 75% dei candidati preferisce accettare l’offerta di un’azienda che prevede piani di welfare rispetto a una che non li prevede.

Si tratta di un ambito chiave per AXA Italia, che nel tempo ha costruito un ecosistema di welfare completo e personalizzato a disposizione di tutte le aziende, dalle più piccole alle grandi corporate.

L’ultima novità riguarda Welfare Aziende, che si rinnova per rispondere a nuovi bisogni e ai cambiamenti in atto nella società e nelle imprese, puntando su una proposta dedicata alle PMI, completa, semplice nella proposizione e incentrata sulla flessibilità.

Due le formule di copertura previste: formula a Pacchetti, dedicata a chi cerca una risposta semplice, grazie alla presenza di pacchetti costituiti da garanzie acquistabili in un’unica soluzione, caratterizzati da livelli di copertura crescenti in funzione della maggiore ampiezza delle coperture assicurative inserite e la formula Personalizzata, con la possibilità di scegliere tra le sezioni in ottica multirischio welfare: Malattia, Infortuni e Assistenza.

Il prodotto presenta importanti novità anche sul fronte delle garanzie. Inserita la copertura delle spese mediche sostenute a seguito di “Malattie Gravi”, il rimborso per le “Cure odontoiatriche e ortodontiche”, comprese le spese per apparecchi ortodontici, e il “Pacchetto maternità”, che affianca visite specialistiche ed esami di laboratorio ad accertamenti per monitorare l’avanzamento della gravidanza.

Un ulteriore area di novità riguarda l’ambito prevenzione e benessere. A titolo di esempio, a disposizione, nell’Area Salute, viene introdotta la possibilità di verificare il proprio stato di salute grazie a questionari di prevenzione digitali, e, per la formula a pacchetti, il servizio di “Prevenzione in azienda”, ovvero delle giornate di screening che è possibile richiedere direttamente presso la propria azienda.

L’ecosistema di servizi offerto da Welfare Aziende include anche molto altro, come l’invio dei farmaci a casa, servizi a domicilio (medico, fisioterapista, infermiere ma anche baby-sitter) e il “ricerca strutture” per la selezione delle strutture sanitarie a cui affidarsi selezionabili in base ad un indice di performance su dati del Ministero della Salute.

L’attenzione ai servizi in chiave di supporto immediato e concreto è anche al centro di numerose altre novità pensate da AXA Italia che, recentemente, ha anche presentato la Piattaforma Flexible Benefits AXA, dedicata alle aziende che scelgono di mettere fra le priorità il benessere dei propri dipendenti e che aggiunge ai pilastri tradizionali del welfare aziendale, un ricco catalogo di servizi ad alto valore economico e sociale, offerto da AXA Caring, che vanno dall’istruzione al tempo libero, all’assistenza, al benessere, alla mobilità e molto altro.

Welfare Aziende è già disponibile presso tutte le agenzie AXA Assicurazioni.

“Vogliamo essere un punto di riferimento per le PMI, attraverso un’offerta completa e innovativa, che si evolve intercettando nuovi trend e si adatta agli specifici bisogni in ambito Welfare – ha commentato Pietro Cazzola, Chief Health Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia. Con Welfare Aziende diamo la possibilità agli imprenditori di offrire ai propri dipendenti un importante livello di protezione in ambito infortuni, cure e assistenza sanitaria e un supporto concreto nei momenti che contano, a partire dalla prevenzione, grazie a servizi innovativi che permettono di monitorare lo stato di salute e di prevenire eventuali problemi in maniera tempestiva. Le aziende sono al cuore della strategia di AXA Italia e continueremo a essere al loro fianco, grazie alla vicinanza e alla consulenza distintiva dei nostri Agenti, mettendo al centro la loro protezione e quella del loro patrimonio più importante, le persone e il loro benessere”.

Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le novità di Welfare Aziende: axa.it/welfare-aziende