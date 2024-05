AXA Italia: protagonista al W7 Summit, al fianco di Angels For Women per l’empowerment finanziario delle donne

8 Maggio 2024

(Adnkronos) – – Il 9 maggio a Roma, AXA Italia parteciperà al W7 Summit, l’evento promosso dall’engagement group del G7 che ha raccolto le istanze della società civile sui temi della gender equality da portare all’attenzione dei leader.

– Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer di AXA Italia e Socia di Angels For Women, interverrà nel panel “Financial Empowerment to accelerate progress… made by women”, evidenziando il valore di volano della crescita dell’empowerment economico delle donne.

– Al centro dell’intervento, il ruolo come azienda su fronti come la trasparenza salariale, l’incentivazione all’occupazione femminile, la centralità delle competenze “Stem” e “Green” e più in generale la diffusione di una cultura inclusiva che valorizzi l’unicità e il talento delle donne.

– Protagonista del Women 7, Angels for Women – parte del Comitato di Presidenza, con Annamaria Tartaglia, co-fondatrice dell’Associazione, nel ruolo di co-chair – per elaborare suggerimenti di policy per migliorare la situazione delle donne anche in ambito imprenditoriale e negli investimenti.

Milano, 8 maggio 2024. Entra nel vivo la sfida globale sul tema dell’uguaglianza di genere e della tutela dei diritti delle donne, con l’avvio, l’8 e il 9 maggio a Roma, del Women 7 Summit, promosso dal gruppo ufficiale del G7 sulle pari opportunità, quest’anno a presidenza italiana.

Al centro del W7, 5 macroaree, lavoro, empowerment finanziario, lotta alla violenza contro donne e bambine, giustizia climatica, pace e sicurezza, su cui in questi ultimi mesi, rappresentanti di ONG, associazioni, fondazioni, esponenti della società civile di 40 paesi del mondo hanno lavorato per elaborare raccomandazioni da presentare al Governo italiano, in vista del G7 in programma a giugno.

Protagonista del Women 7 Summit sarà anche AXA Italia, con l’intervento di Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer di AXA Italia e Socia di Angels For Women, nella giornata del 9 nell’ambito del panel, “Financial Empowerment to accelerate progress… made by women”, al fianco di istituzioni come World Bank, ASviS, Banca d’Italia.

AXA Italia racconterà le iniziative che sta portando avanti internamente nei confronti dei propri collaboratori, per incentivare la trasparenza salariale e la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, ma anche come sta cambiando l’offerta di protezione per colmare i gap che interessano proprio le donne e altre fasce deboli della popolazione.

Alla base della partecipazione al W7, l’impegno di lungo periodo di AXA Italia nel dare impulso all’empowerment femminile, nella consapevolezza che l’equità di genere passa anche da una sempre più viva interlocuzione tra tutti gli attori dell’ecosistema.

“E’ un onore per me rappresentare al W7 Summit l’impegno di AXA Italia su temi centrali per il rilancio del Paese e al cuore della nostra strategia, dall’impegno come azienda su temi come la parità di genere, l’educazione finanziaria e il potenziamento delle competenze stem, a quello verso le nostre clienti, fino al ruolo attivo nella società con iniziative concrete come il supporto all’imprenditoria femminile – ha commentato Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer di AXA Italia e Socia di Angels For Women. In un appuntamento chiave per il futuro di tutti, come anche ribadito dalla nostra campagna, “Essere donna non dovrebbe essere un rischio”, sentiamo la responsabilità di portare il nostro contributo per incoraggiare quel cambiamento che renda le donne finalmente protagoniste della vita sociale ed economica del Paese”.

Centrale, nei lavori e nelle sfide portati avanti dal W7, il ruolo di Angels For Women, la prima associazione di business angels che AXA ha contribuito a fondare e che è parte del Comitato di Presidenza di W7, con Annamaria Tartaglia, nel ruolo di co-chair.

“Il Women 7 Summit 2024 offre all’Italia una straordinaria occasione per essere protagonista e guidare il progresso globale verso l’uguaglianza di genere in ogni ambito e rafforzare la tutela dei diritti delle donne a livello internazionale. – ha sottolineato Annamaria Tartaglia, co-founder di Angels For Women, Co-Chair W7. La partecipazione di A4W e AXA Italia, attori chiave nella promozione dell’empowerment e della leadership femminile, rappresenta senza dubbio un valore aggiunto all’efficacia del lavoro del Women 7, apportando esperienze e conoscenze che permetteranno di avanzare insieme verso la parità di genere, anche nei settori imprenditoriale e degli investimenti”.

Per maggiori informazioni: axa.it