AXA Italia: Simone Innocenti Direttore HR dell’anno ai “Le Fonti HR Awards”

10 Maggio 2024

(Adnkronos) – – Simone Innocenti, Chief People, Organization and Internal Communication Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia è “Direttore HR dell’anno” in ambito assicurativo e finanziario, “per incoraggiare una cultura della fiducia e la responsabilizzazione dei collaboratori e per mettere sempre al primo posto le esigenze delle persone; per il focus sul benessere psicofisico, l’inclusione a 360° e la diversità”.

– Il premio è stato assegnato ieri, presso la sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte, in occasione dei “Le Fonti HR Awards”, evento che celebra le eccellenze che si distinguono per leadership, innovazione e sostenibilità in ambito HR.

– Si tratta di un nuovo importante traguardo per AXA Italia e un ulteriore riconoscimento a un impegno di lungo periodo per creare un ambiente di lavoro incentrato sulla centralità e il benessere delle persone, sull’empowerment e sulla valorizzazione della diversità e dell’inclusione.

Milano, 10 maggio 2024. Simone Innocenti, Chief People, Organization and Internal Communication Officer di AXA Italia: “Dedico questo riconoscimento a tutte le persone di AXA Italia, con cui ogni giorno, con dedizione e passione, ci impegniamo a dar vita a un ambiente di lavoro distintivo, fondato sul valore di ogni singola personae e sulla priorità del benessere psicofisico, che accoglie la diversità e supporta l’inclusione. È un premio che ci spinge a guardare oltre, per dare ulteriore slancio alla nostra cultura, e continuare a fare di AXA Italia un’azienda unica in Italia, dove ogni persona possa esprimere al meglio il proprio potenziale, in piena coerenza con il nostro Purpose, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”, a partire dalla sua comunità di persone”.

Un nuovo importante riconoscimento per il Gruppo assicurativo AXA Italia: Simone Innocenti è Direttore HR dell’anno per la categoria Soluzioni assicurative e finanziarie.

Il premio, assegnato ieri in occasione della XIV edizione dei “Le Fonti HR Awards”, presso la sede di Borsa Italiana a Milano, è stato conferito per l’impegno alla costruzione di un ambiente di lavoro che, sulla base della motivazione, incoraggia una cultura incentrata sulla fiducia, sulla responsabilizzazione e sull’empowerment dei circa 1800 collaboratori e che mette al primo posto le esigenze e il benessere psicofisico di ogni singola persona.

Ulteriori elementi distintivi in AXA Italia, l’attenzione costante all’inclusione a 360° e la valorizzazione di ogni forma di diversità.

Alla base, un modello di azienda che lavora ogni giorno per essere sempre più innovativa perservire sempre al meglio i propri clienti.

