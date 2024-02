Aydin Vahabov – Il metodo per la crescita dei prodotti digitali online

Febbraio 6, 2024

(Adnkronos) – Roma, 6 febbraio 2024.Un mercato tutto da scoprire. Se l’e-commerce di prodotti fisici è ormai noto al grande pubblico, un ruolo importante lo sta assumendo sempre più quello relativo alla vendita di prodotti digitali: “Si tratta – svela Aydin Vahabov, uno dei massimi esperti del settore- di un business che non prevede costi nell’acquisto di merce né tantomeno spese di spedizione. Tutto diventa più semplice e più facilmente gestibile. I campi di applicazione sono i più svariati e la nostra piattaforma offre un percorso di formazione di alto livello. Con il mio team, abbiamo aiutato migliaia di studenti a ottenere successo grazie all’assistenza di coach altamente qualificati che li seguono in ogni fase del processo di vendita”.

Ed è così, facendo un esempio concreto, che la passione per la cucina si trasforma in un e-book, una guida in pdf o un video-corso: “Le soluzioni – continua Vahabov- sono tutte valide, basta metterci un pizzico di caparbietà e la voglia di conseguire determinati obiettivi. La verità è che è in corso una vera e propria rivoluzione culturale che sta spostando l’attenzione verso questi tipi di prodotti. Quelli formativi sono i più indicati per chi si affaccia a questo settore per la prima volta. Ricerca di mercato, realizzazione del prodotto e del negozio online e relativo lancio sono invece i passi necessari per fare meta. Passi nel corso dei quali viviamo in simbiosi con l’imprenditore in pectore”.

Alberto ha guadagnato 25mila euro in quattro mesi, Leo e Giorgio 4mila euro in un solo mese. E così anche Marco, Chiara, Lorenzo e Dennis: “Sono tutti ragazzi -ricorda Vahabov- che avevano voglia di impegnarsi per ottenere un’entrata importante che gli garantisse innanzitutto la propria indipendenza economica. Le loro testimonianze e le testimonianze di influencer, con i quali abbiamo avviato diverse collaborazioni, hanno reso noto il business, facendo superare i primi, inevitabili dubbi. I prodotti digitali sono dunque il futuro e il nostro scopo è quello di migliorarci ulteriormente per offrire ai nostri clienti un servizio sempre più qualitativo, ampliando anche la gamma delle offerte da proporre”.

Ebook, corsi online, software, file multimediali, plugin. I prodotti digitali dunque si declinano in diverse formule: “Tutte redditizie se ben gestite -conclude Vahabov. Vengono creati una volta soltanto, ma replicato all’infinito per essere venduti a un numero sempre più ampio di clienti. Un potenziale enorme che deve però essere finalizzato secondo regole ben precise che la nostra piattaforma definisce in modo analitico. Regole ma anche flessibilità nell’idea generale che occorre seguire l’onda del mercato e non innamorarsi mai delle proprie idee iniziali. Se occorre aggiustare il tiro o magari cambiare prodotto, bisogna farlo senza remore. E anche su questo il mio team saprà dare il consiglio giusto”.

