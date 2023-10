Azienda florovivaistica Locatelli Erino, Bergamo: “Piante e fiori da interno, estetica e comfort per appartamenti, uffici e locali”

Ottobre 2, 2023

(Bergamo 2 ottobre 2023) – Un vastissimo assortimento di piante verdi e fiorite, piante da vaso, piante grasse di ogni misura per colorare ed arredare gli ambienti indoor

Progettare e realizzare degli angoli verdi in casa, così come in ufficio e nei luoghi di lavoro, apporta molteplici benefici: migliora l’aspetto estetico degli ambienti donando un contributo prezioso anche alla nostra salute.

“Circondarsi di piante negli spazi interni, dove, soprattutto nella stagione invernale, si trascorre la maggior parte del nostro tempo, migliora, non solo il design degli ambienti indoor ma anche la qualità della vita domestica e lavorativa”, spiega Mario Locatelli, titolare dell’azienda florovivaistica. “Le piante aiutano infatti a purificare l’aria assorbendo polveri ed agenti inquinanti quali, benzene, formaldeide, monossido di carbonio e xilene, non solo, riducendo i rumori e infondendo armonia migliorano la concentrazione nello studio e nel lavoro, favorendo l’equilibrio biologico e psicologico. Insomma, gli spazi verdi negli interni assicurano un netto miglioramento sia allo stile degli arredi che al proprio stile di vita”.

L’azienda florovivaistica Locatelli Erino si estende sul territorio del comune di Ambivere, in provincia di Bergamo: 50.000 mq di terreno di cui 6.000 mq adibiti a serre dotate di tecnologie di ultima generazione. Una realtà fondata sulla tradizione del florovivaismo che dura da più di cento anni, una passione che si tramanda da ben tre generazioni. Presso l’azienda agricola e florovivaistica Locatelli Erino si possono trovare moltissime varietà di piante da esterno e da interno, con un’ampia scelta per dimensioni, specie e colori. Lo staff mette a disposizione dei clienti la propria esperienza per indicazioni, consigli sulla loro cura e consulenze per ogni necessità, guidando nella scelta delle tipologie più adatte alle diverse ambientazioni.

“Lo smart working è diventato ormai una pratica sempre più diffusa nel contesto lavorativo, è facile dunque immaginare quante persone, lavorando da casa, hanno avuto la necessità di attrezzare ed riorganizzare gli spazi, rendendoli più accoglienti e funzionali, senza rinunciare a comfort e concentrazione”, sottolinea Locatelli. “Con l’inverno alle porte, poi, è essenziale mantenere il contatto con la natura, creando piccoli angoli green nel contesto domestico-lavorativo: per questo piante e fiori sono alleati preziosi. Zamioculcas, Sanseveria, Schefflera, Dracena, Philodendro Ficus ,orchidee, anthurium, sono solo alcune delle tante varietà di piante facili da coltivare in appartamenti, negozi, uffici e sale di attesa, ideali per tutti coloro che non rinunciano ad un tocco naturale di colore ed originalità”.

Contatti:

Azienda Agricola Florovivaistica Locatelli Erino

V. Briantea, 11 Ambivere (BG)

www.vivaiopiantefioribergamo.com

https://www.instagram.com/locatellierino/?hl=it

https://www.facebook.com/locatellierino/?locale=it_IT