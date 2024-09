Baci Perugina presenta Caramellato alle Mandorle, un piccolo capolavoro di gusto ispirato a un classico della tradizione italiana

23 Settembre 2024

(Adnkronos) – Baci dà vita ad una nuova creazione che celebra una ricetta molto amata dagli italiani: il croccante di mandorle

Milano, 23 settembre 2024. L’iconico cioccolatino Baci Perugina si reinventa in un nuovo mix di contrasti e consistenze che unisce croccantezza e gusto: Baci Perugina Caramellato alle Mandorle. La nuova pralina ha preso vita all’interno della Scuola del Cioccolato Perugina, vero e proprio laboratorio creativo in cui si continua a fare sperimentazione e innovazione grazie alla sapienza e originalità dei maestri cioccolatieri.

Il gusto croccante alle mandorle è un sapore tradizionale e intramontabile, amato dagli italiani poiché evoca ricordi d’infanzia e momenti di festa. In particolare, la popolarità del croccante alle mandorle in Italia si deve alla semplicità dei suoi ingredienti: mandorle croccanti caramellate che danno vita ad un equilibrio di sapori in grado di sprigionare sensazioni intense al palato. La caramellatura, infatti, avvolgendo le mandorle tostate, ne esalta sia la croccantezza che la dolcezza.

Baci Perugina, da sempre attento alle esigenze in evoluzione dei propri consumatori, presenta dunque una nuova golosa ricetta in grado di appagare tutti i sensi. Ogni assaggio è una sorpresa, grazie a un gioco di contrasti e consistenze che uniscono materie prime d’eccellenza. Il morbido cuore al gianduia arricchito da granella di mandorle caramellate e la croccante nocciola intera si sposano perfettamente al cioccolato Fondente Luisa al gustocaramello. Le mandorle caramellate aggiungono poi alla pralina una nota tostata e una nuova croccantezza, rendendo l’assaggio una vera e propria esperienza di gusto.

Anche l’incarto in alluminio color bronzato, che abbraccia ogni singolo cioccolatino, richiama i colori del croccante alle mandorle ed è impreziosito da luminose stelle dorate.

Baci Perugina Caramellato alle Mandorle, prodotto all’interno dello Stabilimento di San Sisto a Perugia, entra nella gamma continuativa e si aggiunge alle proposte Classico, Latte, Fondente 70% e Caffè. La nuova variante è disponibile nel formato Bijou, da 200g al prezzo consigliato al pubblico di 7,89€, e Tubo Baci da 37,5g al prezzo consigliato al pubblico di 2,79€.

Gruppo Nestlé

Il Gruppo Nestlé, presente in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali, è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone. Good food, Good life è la nostra firma e il nostro mondo.

Presente da più di 110 anni in Italia, rinnova ogni giorno il suo impegno con azioni concrete per esprimere con i propri prodotti e le marche tutto il buono dell’alimentazione.

L’azienda opera in Italia in 9 categorie merceologiche con un portafoglio di oltre 90 marche, tra queste: Meritene, Pure Encapsulations, Vital Proteins, Optifibre, Modulen, Solgar, S.Pellegrino, Acqua Panna, Levissima, Bibite e aperitivi Sanpellegrino, Purina Pro Plan, Purina One, Gourmet, Friskies, Felix, Nidina, Nestlé Mio, Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Starbucks, Orzoro, Nesquik, Garden Gourmet, Buitoni, Maggi, Perugina, Baci Perugina, KitKat, Galak, Smarties, Cereali Fitness.

Seguici sui nostri canali:nestle.it | @nestleit | fb.com/NestleIT | Nestlé Italia

#goodfoodgoodlife #goodbrands

Contatti:

Nestlé – Relazioni esterne

barbara.desario@it.nestle.com

Edelman – Ufficio Stampa Baci Perugina

Ornella.degiorgi@edelman.com

Giorgia.galperti@edelman.com

Contatti digital:

Instagram:https://www.instagram.com/baciperugina_it/

Facebook: https://www.facebook.com/BaciPeruginaIT