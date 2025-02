Bagatti Wood: 40 anni di eccellenza nella lavorazione del legno e la produzione di infissi in Costa Smeralda

19 Febbraio 2025

(Adnkronos) – L’azienda, fondata da Giuseppe Bagatti, è diventata il punto di riferimento per un’importante nicchia del mercato del lusso

Arzachena, 19 febbraio 2025. Da oltre 40 anni, Bagatti Wood è sinonimo di qualità e maestria artigianale nel settore della lavorazione del legno e della produzione di infissi in alluminio, posizionandosi come punto di riferimento per le più prestigiose ville e hotel di lusso della Costa Smeralda. L’azienda, fondata da Giuseppe Bagatti, ha saputo crescere e innovare, rimanendo fedele alla tradizione artigianale pur con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. “Abbiamo fatto dei veri e propri passi da gigante dall’avvio dell’attività ad oggi, senza far mancare mai l’artigianalità alle nostre opere che vengono realizzate con l’uso dei macchinari di ultima generazione”, racconta il fondatore, Giuseppe Bagatti. “L’azienda ha rapidamente acquisito grande rilievo nel panorama delle costruzioni di lusso della Costa Smeralda, ove fornisce i propri prodotti all’80% degli alberghi e delle ville: dal Cala di Volpe al Romazzino, dal Pitrizza al Cervo, passando per ristoranti e locali sul mare come Zuma e Nikki Beach”. Bagatti Wood ha arredato gli spazi interni ed esterni di numerosi hotel e ville della rinomata località ideata negli anni ’60 dal Principe Aga Khan. La maestria nella lavorazione del legno ha reso l’azienda di Giuseppe Bagatti partner imprescindibile anche per ristoranti e locali esclusivi. “Ogni progetto è unico per noi” spiega Roberto Bagatti, responsabile del settore arredamento. “La customizzazione è alla base di tutto ciò che realizziamo, rispondendo alle esigenze specifiche dei nostri clienti. Che si tratti di cucine, arredi per il bagno, camere da letto, saloni o spazi esterni, il nostro obiettivo — prosegue il figlio di Giuseppe Bagatti — è realizzare soluzioni su misura, in collaborazione con alcuni dei più importanti architetti al mondo”. Oltre alla lavorazione del legno, Bagatti Wood ha ampliato la sua offerta includendo la produzione di infissi in alluminio, un settore che ha rapidamente guadagnato importanza grazie alle caratteristiche di solidità e design offerte dai manufatti. Marco Bagatti, fratello di Roberto e specialista nel settore degli infissi, sottolinea la versatilità dell’azienda. “Abbiamo unito la tradizione del legno di alta qualità con materiali di valore come l’alluminio, utilizzando tecnologie avanzate come i pantografi 4.0 a controllo numerico. Questo ci consente di creare infissi con spessore fino a 80 mm che offrono elevate prestazioni isolanti ed energetiche”.

Il successo di Bagatti Wood si fonda sulla combinazione di artigianalità e innovazione tecnologica con massima attenzione ai dettagli e realizzazione di prodotti di altissima qualità. L’azienda si distingue come un unicum nel settore del lusso. “Versatilità e qualità sono le parole chiave del nostro lavoro”, ricorda Giuseppe Bagatti. “Il nostro percorso, che dura da oltre quattro decenni, continuerà con la stessa dedizione e attenzione per offrire servizi su misura a tutti coloro che affideranno a noi i loro sogni d’arredo e non solo.

CONTATTI:https://www.bagattiwood.com/

Facebook

Instagram