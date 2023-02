Baioni lancia il nuovo frantoio primario su cingoli BAITRACK BP 100/600BI

Febbraio 22, 2023

(Adnkronos) – Pesaro, 22 Febbraio 2023. Il nuovo Baioni Baitrack BP Advanced sviluppato e prodotto dalla Baioni Crushing Plants s.p.a. azienda leader nella produzione di impianti di frantumazione ha un carattere dirompente, grazie al potente frantoio installato che ne permette l’utilizzo in diversi contesti è un impianto per frantumazione mobile primaria di inerti flessibile e semplice da utilizzare.

A cosa serve un frantoio mobile

Ricordando che un frantoio mobile per inerti serve per la riduzione dimensionale e la triturazione di materiali come pietre, calcare, basalti, graniti e altri materiali simili, con lo scopo di ottenere aggregati da utilizzare in costruzioni o in altre attività industriali.

Il nuovo frantoio mobile a mascelle Baitrack BP Advanced

Il Baitrack BP Advanced è il nuovo frantoio a mascelle mobile prodotto dal reparto tecnico Baioni. Realizzato con componenti di alta qualità e dotato di una vasta selezione di accessori, è progettato per soddisfare le esigenze di professionisti che richiedono alte prestazioni. Il gruppo semovente è stato sviluppato con una particolare attenzione alla qualità del prodotto e all’impatto ambientale, grazie all’investimento del reparto R&D per creare una macchina mobile per frantumazione in linea con i dettami della “green economy”, dell’innovazione tecnologica e dell’Industria 4.0. Da molti punti di vista non farà sentire la mancanza di un impianto di frantumazione fisso per inerti.

Il frantoio mobile a mascelle BaiTrack Advanced è adattissimo per la frantumazione di inerti, è il più compatto di Baioni e ideale per lavorare in luoghi come cava, miniera, rifiuti da costruzione e demolizione, ottenendo un’efficienza massima con costi minimi. Sfrutta le capacità del frantoio a mascelle BP 100/60BI, con una produzione che va da 71 a 180 T/h. Progettato per resistere a carichi pesanti, è in grado di frantumare diversi tipi di materiali, dal calcare a quelli abrasivi e di riciclaggio. Grazie alla sua struttura solida, è in grado di lavorare a lungo con un’alta produttività e un alto rapporto di riduzione granulometrica.

Nella fase di funzionamento il materiale viene inserito nella camera di frantumazione tra le mascelle, che lo schiacciano e lo riducono in dimensioni più piccole. La dimensione finale del prodotto può essere regolata tramite l’apertura delle mascelle. Il materiale frantumato viene quindi espulso dalla macchina tramite un sistema di scarico.

Il frantoio mobile a mascelle BaiTrack Advanced è dotato di un nastro estrattore laterale, che permette una separazione efficiente dei materiali inerti fini e ne aumenta la flessibilità di utilizzo in cava e in altri contesti come quelli urbani nel caso di demolizioni di edifici.

Il nastro estrattore è dotato di una regolazione manuale tramite una ralla di rotazione e uno scivolo per scaricare facilmente il materiale inerte frantumato. La centralina idraulica gestita da PLC regola l’apertura delle mascelle e monitora la macchina. Il quadro comandi con logica PLC e touch screen facilita il settaggio e il controllo delle varie funzioni compreso il caso di materiali non frantumabili in ingresso.

Il frantoio a mascelle è azionato da un motore elettrico ed e gestito da una centralina idraulica. È stato progettato per essere manovrabile e sicuro durante il trasporto, è facile da trasportare e conforme alle norme sulla sicurezza.

Uno dei vantaggi del nuovo frantoio a mascelle di Baioni, infatti, è dato dalla facilità di trasporto essendo il carro mobile e in sagoma permette di essere caricato per il trasporto su un camion ed essere trasportato ovunque ci sia la necessità di frantumare inerti.

Novità, vantaggi e caratteristiche di questo macchinario per la frantumazione degli inerti

Riepilogando, il nuovo frantoio a mascelle mobile permette di avere i seguenti vantaggi:

-Mobilità: può essere facilmente trasportato da un sito all’altro, rendendolo adatto per lavori in cava e R&D (contruction and demolition) e riciclaggio.

-Capacità di lavorazione: è in grado di lavorare su una vasta gamma di materiali inerti rendendolo versatile per molte applicazioni.

-Elevata efficienza: grazie alla sua progettazione e all’utilizzo di tecnologie avanzate, può essere utilizzato in modo efficiente con un alto ROI.

-Basso costo di manutenzione e di esercizio: ha una progettazione semplice che ne facilita la manutenzione, riducendo i costi a lungo termine.

-Sicurezza: dispone di sistemi di sicurezza integrati che garantiscono la sicurezza degli operatori e delle persone nelle vicinanze durante il funzionamento.

La macchina è realizzata e collaudata interamente da Baioni per garantirne la qualità e la conformità alle normative sulla sicurezza. E’ inoltre ottimizzata per funzionare in cantiere e soddisfare le esigenze del cliente. La produzione di Baioni punta a ottimizzare ogni singolo processo, integrando tecnologie moderne e trasformando i processi produttivi in tempo reale per offrire un’esperienza di alta qualità.

Tra i vari optional disponibili di particolare rilevenza è il deferizzatore utile a impedire l’ingresso di materiali non frantumabili nella bocca di ingresso del potente frantoio a mascelle Baioni.

Per informazioni:

Baioni Crushing Plants S.p.a. realizza impianti di frantumazione per inerti, crushing, mining, soil washing e trattamento acque.

Baioni è il partner mondiale nello sviluppo, progettazione e produzione di macchine singole e impianti completi per frantumazione inerti, principalmente in due settori: quello estrattivo-minerario e quello ambientale.

L’azienda Baioni è organizzata in tre divisioni principali: Crushing che si occupa di impianti di grandi dimensioni, Equipment che si occupa delle singole macchine per lavorazione inerti, Environment dedicata agli impianti per il trattamento di terre e suoli contaminati.

Telefono: +39 071 79 50 313

E-mail: info@baioni.it

Sito web: https://www.baioni.it/