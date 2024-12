Ballando con le Stelle – Guaccero favorita ma occhio alla Pellegrini La Divina con Pasquale La Rocca, re da 2 anni, in trionfo a 4,00 su Sisal.it

19 Dicembre 2024

– Roma, 19 dicembre 2024 – Tutto è pronto per la finalissima di Ballando con le Stelle 2024, in programma sabato 21 dicembre. Chi sarà il vincitore della 19°edizione? Nella storia del programma per ben 10 volte la vittoria è stata donna e, secondo gli esperti Sisal, questo trend si confermerà anche stavolta con Bianca Guaccero favorita a 1,85 per la conquista della Coppa.In coppia con Giovanni Pernice, l’attrice pugliese ha già conquistato pubblico e giuria e grazie a un Jive travolgente sulle note di Tina Turner, che le ha assicurato 30 punti di bonus nell’undicesima puntata, si è guadagnata il primo posto in classifica. Un trionfo già annunciato? Sembrerebbe proprio di sì.

La Guaccero non dovrà sottovalutare Federica Nargi che, offerta a 2,50, è pronta a dare il massimo per strapparle la vittoria finale. Dopo l’emozionante ballo con il marito Alessandro Matri, l’ex-velina, in coppia con Luca Favilla, sarà una delle protagoniste della finalissima.

Ma attenzione anche a Federica Pellegrini. Al suo fianco ora c’è Pasquale La Rocca, un maestro dal curriculum invidiabile: vincitore di Ballando con le Stelle 2022 e 2023 – rispettivamente in coppia con Luisella Costamagna e Wanda Nara – e anche di tre edizioni internazionali (due volte in quella irlandese e una in quella belga). Chissà se il ballerino riuscirà a confermare il successo anche con La Divina. L’ipotesi di vedere la Pellegrini sul gradino più alto del podio è data a 4,00 su Sisal.it.

Come se la caverà invece Anna Lou Castoldi? Con il suo stile unico e originale, in coppia con Nikita Perotti, ha saputo distinguersi nelle esibizioni, emozionando il pubblico e portando in scena performance ricche di personalità. Nonostante il suo talento, però, la vittoria, data a 16, sembra al momento essere più lontana rispetto alle sue avversarie.

Tommaso Marini e Luca Barbareschi, partono indietro e sognano di ribaltare il pronostico nella finalissima di Ballando. Marini, in coppia con Sophia Berto, ha conquistato un posto tra i migliori grazie al trionfo nello spareggio. D’altro canto, Barbareschi, insieme ad Alessandra Tripoli, ha ricevuto una Wild Card da Simone Di Pasquale, che gli ha permesso l’accesso all’atto conclusivo del programma. Il successo di uno tra Marini e Barbareschi pagherebbe 66 volte la posta.

Non ci resta dunque che aspettare sabato sera per scoprire chi sarà il vincitore, o la vincitrice, di questa sorprendente edizione!

