Banda larga: figli e genitori a confronto in una ricerca Cisco

Luglio 17, 2023

(Adnkronos) – • Il 72% dei giovani è pronto a pagare di più per avere a casa una connessione in banda larga più performante, l’87% per una rete più sostenibile: oltre 20 punti in più rispetto alla generazione dei loro genitori

• La fascia 18-24 è l’unica che non considera la sicurezza tra i motivi principali per passare a una connessione internet domestica migliore: conta di più la notorietà del brand dell’operatore a cui si rivolgono

• I dati emergono dalla ricerca Cisco Broadband Survey appena rilasciata

Milano, 17 luglio 2023 – Il 72% dei giovani fra i 18 e i 24 anni sarebbe disposto a pagare di più per una connessione con prestazioni migliori, e fra questi un buon 35% arriverebbe anche a un plus di 20 euro. Non solo: l’87% degli intervistati sempre della stessa fascia di età desidera una connessione più sostenibile, per la quale non avrebbe problemi a pagare un prezzo più alto. Le cose cambiano invece nella generazione dei genitori fra i 45 e i 54 anni: solo il 52% di loro sarebbe disposto a pagare un sovrapprezzo per una connessione più performante e il 65% pagherebbe di più in cambio di una connessione con un minor impatto di Co2.

Sono questi soltanto alcuni degli aspetti su cui fa luce la ricerca Cisco Broadband Survey, dopo aver messo a confronto il grado di soddisfazione, le abitudini e le esigenze dei consumatori di 12 paesi dell’area EMEA, tra cui l’Italia, rispetto alla connessione in banda larga domestica. Una connessione che per il 56% del campione nazionale è fissa (31% in fibra, 24% ancora ADSL) e per il 37% avviene anche a casa su rete mobile (direttamente su mobile, router /hub 4 o 5G, hot spot mobile usato da PC) e per la restante parte con satellite o altro.

Diverse priorità di spesa, fra prestazioni e sostenibilità ambientale

Nonostante l’aumento del costo della vita in questi ultimi tempi abbia colpito in particolare modo i più giovani – con il 33% del campione 18-24 che dichiara di non potersi permettere di passare a una connessione in banda larga con migliori prestazioni contro il 17% della fascia 45-54 – sono proprio i ventenni a dichiararsi disponibili a spendere di più in cambio di performance e sostenibilità. Ma attenzione: la fascia 18-24 e 25-34 è anche quella più indecisa di fronte alla eventualità di cambiare connessione, e il motivo risiede nelle esperienze avute in precedenza. Malgrado questo i giovani mantengono comunque l’intenzione di migliorare la connettività di cui dispongono.

• Il 27% dei 18-24 rispetto al 15% della fascia 45-54 dichiara che questa cautela dipende dal fatto di essere rimasto deluso da scelte precedenti al riguardo.

• Dubbi o no, il 35% vorrebbe passare a un servizio migliore per la connessione domestica entro i prossimi 12 mesi, qualche punto in più della fascia 45-45 anni che si ferma al 27%.

Il fattore “brand” vince sulla sicurezza

Ci sono differenze anche per quanto riguarda i motivi per i quali gli utenti vogliono aggiornare la connessione internet di casa in banda larga.

• Per tutte le fasce d’età maggiore velocità e maggiore affidabilità sono tra i primi tre motivi citati, ma per quanto riguarda i giovanissimi la sicurezza – che è prioritaria ad esempio per il 44% della fascia 45-54 anni – è citata da appena il 13% del campione. Al terzo posto per la fascia 18 -24 anni troviamo invece la notorietà del brand del fornitore di servizi internet.

• Riguardo alla velocità, dalla ricerca Cisco Broadband Survey emerge che i più giovani dichiarano di perdere in media quasi mezz’ora al giorno (29 minuti) aspettando il caricamento di una pagina o che parta un servizio in streaming; più dei 22 minuti considerati nella media nazionale.

La vita digitale quotidiana è soprattutto “on the go”

Mentre i più “anziani” usano con grande prevalenza la connessione domestica per un’ampia varietà di azioni quotidiane, tra cui navigare per interessi personali, per informazione, shopping, home banking ecc., le cose cambiano tra i giovanissimi, abituati invece a usare in modo “istantaneo” il mobile per le loro esigenze. Un tipo di utilizzo ben diverso non solo rispetto ai propri genitori, ma anche rispetto ai “fratelli maggiori”appartenenti alla fascia tra i 25 e i 34 anni.

Numeri alla mano …

• Solo il 49% della fascia 18-24 usa la connessione di casa per shopping e informazioni, a confronto con un dato che già dai 24 anni è pari al 65% e arriva al 75% dell’età dei genitori (45-54)

• Analogo trend si rileva per servizi e necessità come comprare biglietti, banking ecc. per i quali il 50% del campione dei giovanissimi si serve della connessione di casa vs il 74% dei genitori.

“Indubbiamente per i più giovani la connessione a internet si identifica con l’utilizzo di uno smartphone con cui comunicano, si informano e gestiscono la propria vita. Usare uno smartphone non significa però automaticamente usare una connessione mobile: per gran parte del tempo, quando si è a casa ad esempio, si fa affidamento sulla rete domestica” commenta Gianmatteo Manghi, Amministratore Delegato di Cisco. “Se questa non soddisfa le necessità, magari perché bisogna contendersi la banda disponibile con il resto della famiglia, è un problema. Anche quando non vivono da soli, i giovani partecipano alle decisioni di acquisto, e spesso sulla tecnologia sono i più “informati”: capire le loro priorità e abitudini è fondamentale per chi offre servizi di connettività, anche perché sono loro i consumatori del futuro”.

Informazioni su Cisco Broadband Survey

Cisco Broadband Survey si basa su un’indagine condotta su 21.629 lavoratori in 12 Paesi: Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Svizzera, Polonia, Spagna, Arabia Saudita, Sudafrica, Svezia, Emirati Arabi Uniti e Paesi Bassi. È stato completato nei mesi di gennaio e febbraio 2023. Il campione comprendeva intervistati in ogni regione di ciascun Paese, che lavorano a tempo pieno in remoto, a tempo pieno in ufficio, in modo ibrido, tra casa e ufficio, o in prima linea. Il sondaggio è stato condotto dalla società di consulenza indipendente Censuswide, che aderisce e impiega membri della Market Research Society, basata sui principi ESOMAR.

A proposito di Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è il leader tecnologico mondiale che connette tutto in modo sicuro per rendere tutto possibile. Il nostro obiettivo è quello di creare un futuro inclusivo per tutti, aiutando i nostri clienti a reimmaginare le loro applicazioni, ad alimentare il lavoro ibrido, a proteggere le loro aziende, a trasformare le loro infrastrutture e a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità. Scopri di più sulla sezione italiana di EMEA Network e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l’impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese.

Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e in altri Paesi. Un elenco dei marchi Cisco è disponibile all’indirizzo www.cisco.com/go/trademarks. I marchi di terze parti citati appartengono ai rispettivi proprietari. L’uso del termine partner non implica un rapporto di partnership tra Cisco e altre aziende.

Contatti per la stampa

Prima Pagina Comunicazione – Caterina Ferrara, Vilma Bosticco – caterina@primapagina.it; vilma@primapagina.it