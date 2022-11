Bandecchi (Alternativa Popolare): “L’Italia è una e indivisibile, le discussioni sull’autonomia devono essere equilibrate”

Novembre 17, 2022

(Roma, 17 novembre 2022) – Roma, 17 novembre 2022. “Non trovo che l’autonomia regionale sia una strategia da percorrere. Il rischio è quello di aumentare il divario Nord-Sud, facendo passare un messaggio profondamente sbagliato, ovvero che esistano cittadini di serie A e di serie B. L’Italia è una e indivisibile, e la sua ricchezza è tale grazie al contributo di tutte le regioni, e non solo di qualcuna”. Così Stefano Bandecchi, coordinatore nazionale di Alternativa Popolare, sul tema delle autonomie regionali.

“Oggi dovremmo parlare di Unione Europea, ragionando di come raggiungere quegli Stati Uniti di Europa in grado di rafforzare e unire davvero il continente e i suoi popoli. Trovo anacronistico, invece, continuare su ragionamenti inversi che prevedono ulteriori divisioni e frammentazioni. Le sfide del futuro prevedono coesione, non egoismi”.

