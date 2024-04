BANDECCHI (AP): Par condicio, ennesimo abuso della maggioranza. Governo innamorato di Orban

11 Aprile 2024

(Adnkronos) – 11 aprile 2024. “Ancora una volta il Governo dimostra la sua vera natura: quella sulla par condicio è l’ennesima legge ad hoc che la maggioranza approva per assicurarsi dei vantaggi su tutti gli altri attori politici”. Così Stefano Bandecchi, segretario nazionale di Alternativa Popolare e sindaco di Terni, commentando il voto di ieri in Commissione vigilanza per il nuovo regolamento sulla par condicio.

“Non bastava la modifica della legge elettorale per la partecipazione alle elezioni europee, ancora oggi non chiarita nella sua interpretazione. A due mesi dalle elezioni, il Governo interviene per limitare ancora di più gli spazi della partecipazione delle opposizioni sui media. Evidentemente apprezzano il loro amico Orban e i suoi metodi.

A fare ridere, peraltro, è la ragione addotta, ovvero la necessità di informare gli italiani su quanto fatto dall’esecutivo, che già occupa militarmente Tg e palinsesto della Rai, ormai TV del governo e non dei cittadini. Peccato però che, ad oggi, questo Governo abbia davvero poco da rivendicare”.

In ogni caso, conclude ironicamente Bandecchi, “Ci faremo andare bene questa modifica: da sindaco, con la par condicio, potrò finalmente raccontare i risultati che stiamo ottenendo a Terni, risultati che fanno paura a molti”.

