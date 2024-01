Gennaio 9, 2024

– Tema della ricerca: Nuove strategie per l’impiego di neutrofili nei tumori solidi –

OSAKA, Giappone, 9 gennaio 2024/PRNewswire/ — Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, Giappone) ha comunicato di aver instaurato una nuova collaborazione con BioMed X (Heidelberg, Germania) sulle immunoterapie oncologiche e invita i ricercatori interessati a questo progetto di ricerca a proporsi tramite BioMed X.

Per conoscere i dettagli, si prega di consultare il seguente comunicato stampa BioMed X e le linee guida della domanda per il progetto di ricerca:

Comunicato stampa di BioMed X in data 19 dicembre 2023: BioMed X Institute e Ono Pharmaceutical avviano una nuova collaborazione in materia di ricerca oncologica

Linee guida della domanda per il progetto di ricerca: Bando n. 2023-BMX-C03 aperto fino al 18 febbraio 2024

(Sintesi delle domande) Per maggiori informazioni, consultare il link precedente.Tema della ricerca: Nuove strategie per l’impiego di neutrofili nei tumori solidiDurata del progetto: 3 – 5 anniTermine ultimo per presentare le domande: 18 febbraio 2024

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1636289/ONO_PHARMA_USA_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bando-destinato-ai-ricercatori-per-un-progetto-di-ricerca-congiunto-tra-ono-pharmaceutical-e-biomed-x-302029862.html