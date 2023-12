Banner Display: immagine e comunicazione alla portata di tutti

Dicembre 14, 2023

(Adnkronos) – L’Amministratore Davide Calzi spiega la filosofia della sua azienda: “Dal piccolo commerciante al privato, il nostro supporto per raccontare ogni giorno la propria storia”

Roma, 14 dicembre 2023. Nel mercato di oggi i presupposti fondamentali sono immagine e comunicazione. Due elementi imprescindibili anche per piccole realtà locali alle quali, fino a qualche anno fa, bastava la semplice presenza sul territorio per rappresentare un punto di riferimento per la clientela. La crescita esponenziale dell’e-commerce e la forza economica delle grandi catene commerciali, invece, impongono oggi strategie di comunicazione e attenzione ai dettagli anche ai piccoli commercianti, chiamati a studiare forme di comunicazione utili ad attrarre un pubblico sempre più difficile da conquistare.

Non a caso cresce l’importanza di esperti in grado di supportare le realtà in questo obiettivo. Esperti come Banner Display, azienda online nata da un’esperienza pluriventennale nel settore dell’esposizione fieristica.

«L’idea di fondare un e-commerce – spiega il titolare Davide Calzi – nasce anche per offrire a piccole realtà commerciali la possibilità di dotarsi di strumenti pubblicitari in maniera semplice e con ottimi rapporti qualità prezzo».

Desk promozionali, portadepliant da parete, cavalletti pubblicitari, roll up. Sono soltanto alcuni dei prodotti personalizzabili per ogni tipo di esigenza. Il tutto anche con il supporto dell’assistenza.

«Spesso i piccoli imprenditori non hanno in organico esperti grafici – prosegue il Direttore di Produzione – Per questo noi di Banner Display, proprio attraverso il servizio di assistenza sul portale, mettiamo a disposizione le nostre competenze per realizzare soluzioni efficaci rispetto alle richieste dei clienti».

È così che immagine e comunicazione diventano elementi alla portata di tutti. Anche di semplici privati in cerca di soluzioni per abbellire la propria casa, grazie ad esempio ai fotoquadri, ideali come elementi di arredo o come regali originali per donare ad amici il ricordo di momenti indimenticabili.

«Banner Display – aggiungono dalla Direzione – si è evoluta per dare la possibilità di comunicare a chiunque, con l’attenzione di offrire prodotti di qualità realizzati con materiali di eccellenza».

Il tutto per un servizio in grado di soddisfare anche le esigenze di grandi realtà imprenditoriali. Non a caso, il portare offre soluzioni ideali anche per l’allestimento di eventi fieristici, come striscioni pubblicitari e gazebo personalizzabili.

È in questo modo che realtà come Banner Display sono diventate un punto di riferimento per chi, a qualsiasi livello, è in cerca di soluzioni efficaci per raccontarsi, comunicare, essere protagonista in un mercato in continua evoluzione.

Contatti: https://www.bannerdisplay.it/