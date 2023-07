Banner Display: immagine e comunicazione per la grande e piccola imprenditoria

Luglio 26, 2023

(Adnkronos) – L’Amministratore Davide Calzi racconta l’evoluzione della sua azienda: “La creazione di un servizio e-commerce offre soluzioni veloci ed efficaci per ogni tipo di esigenza”

Roma, 26 luglio 2023.Fino a un recente passato comunicazione e pubblicità erano un lusso che potevano permettersi soltanto realtà importanti, la cui forza economica consentiva di dotarsi degli strumenti utili a raggiungere il grande pubblico. Oggi, invece, grazie alle novità tecnologiche e alle opportunità del web, l’advertising è un aspetto alla portata anche dei piccoli commercianti, i quali possono facilmente affidarsi a professionisti del settore. Professionisti come gli esperti di Banner Display, realtà online nata dall’esperienza pluriventennale di un’azienda nel campo dell’esposizione fieristica.

«La scelta sei anni fa di fondare una realtà e-commerce – spiega il titolare Davide Calzi – aveva proprio l’obiettivo di mettere la nostra esperienza al servizio sia di grandi che di piccole aziende, offrendo un facile accesso a una gamma di strumenti pubblicitari per qualsiasi tipo di esigenza e budget».

Roll Up, pareti espositive, totem, fino a stand e gazebo personalizzati, Banner Display è un’azienda in grado di offrire assistenza dalla progettazione alla realizzazione di ogni prodotto:

«Di solito un e-commerce è pensato per chi, avendo già delle competenze grafiche, ordina il prodotto sapendo già come personalizzare i template. Noi, invece, permettiamo ai clienti di rivolgersi alla nostra assistenza anche per richiedere la progettazione grafica».

È così che il pubblico può beneficiare anche di consigli sulle soluzioni migliori da scegliere.

«Il mondo della comunicazione cambia a una velocità vertiginosa. Per questo c’è bisogno di un continuo aggiornamento su ogni singolo aspetto o prodotto da offrire».

Aggiornamento sul quale realtà come Banner Display hanno fondato la loro crescita in termini di qualità e affidabilità.

«In un tempo relativamente breve si è passati dalla cartellonistica cittadina come unico strumento di comunicazione a una vastissima gamma di soluzioni, specifiche per ogni esigenza», dall’allestimento di stand per grandi fiere fino a esposizioni da tavolo per i piccoli negozi.

«Anche questo è un aspetto stimolante del nostro mestiere – spiegano dal reparto Marketing – Sia quando realizziamo lavori per le grosse aziende che quando si rivolgono a noi realtà un po’ più piccole, la professionalità e l’entusiasmo non cambiano. Ogni comunicazione ha il suo orizzonte, ognuna lo strumento necessario a percorrerlo».

È così che anche nel piccolo si realizzano grandi cose.

Contatti:https://www.bannerdisplay.it/