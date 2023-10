Barbara Garofoli: “Humangest Official HR Supplier per i Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024”

Ottobre 11, 2023

(Adnkronos) – Barbara Garofoli: “Crediamo nei giovani e nel loro talento. Per i volontari, un’opportunità di crescita personale e professionale”

Roma, 11 Ottobre 2023. “I Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024 – in programma dal 7 al 12 giugno del prossimo anno – sono un’opportunità unica aperta ai volontari che vogliono vivere l’atmosfera di un evento sportivo di rilievo internazionale e contribuire alla sua buona riuscita, arricchendo il proprio bagaglio di formazione personale e professionale”, commenta Barbara Garofoli Amministratore Delegato Humangest.

Per questo l’Agenzia per il Lavoro di SGB Humangest Holding, ha deciso di supportare l’iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto “Roma 2024 Volunteers”, promosso dalla Fondazione EuroRoma 2024, che cura l’organizzazione degli Europei. Fino al 31 dicembre 2023, quindi, è possibile presentare la propria candidatura sul sito per partecipare con un ruolo operativo alla manifestazione.

Humangest, Gruppo a capitale interamente italiano specializzato nei servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, reclutamento, formazione, outsourcing, logistica, payroll ed executive search, è partner ufficiale dell’evento: “Siamo onorati di partecipare in veste di Official HR Supplier agli Europei di Atletica, l’evento sportivo più importante del 2024 a livello nazionale che ci permetterà di lavorare, insieme al Comitato Organizzativo, ad un progetto significativo come quello di Roma 2024 Volunteers, che veicola valori da noi condivisi come l’inclusione e la collaborazione”, afferma Barbara Garofoli. La collaborazione tra le due realtà nasce dalla condivisione dei valorifondanti dello sport, quali il rispetto, la lealtà, la fiducia reciproca e la sana competitività, che rivestono un aspetto essenziale nelle discipline dell’atletica, e sono alla base anche dell’operato di Humangest.

Il programma “Roma 2024 Volunteers” intende infatti valorizzare le giovani generazioni, coinvolgendo direttamente le scuole secondarie di secondo grado, le Università di Roma e della Regione Lazio nella campagna di reclutamento. Altrettanto importante sarà il contributo delle associazioni locali dedicate all’atletica, che attraverso i loro tesserati metteranno a disposizione della manifestazione competenze specifiche e tutta la passione per la disciplina. “Crediamo nei giovani e nel loro talento: l’opportunità di prendere parte ad un evento così prestigioso darà a tantissimi ragazzi e ragazze la possibilità di crescere dal punto di vista personale e professionale, sviluppando competenze utili anche nel mondo del lavoro” continua Barbara Garofoli.

L’obiettivo che rende ancor più significativo il progetto è quello di coinvolgere oltre 1.000 volontari per favorire l’inclusione e l’integrazione, offrendo loro la possibilità di vivere anche il dietro le quinte dell’evento sportivo: “Possiamo finalmente chiamare a raccolta le giovani e i giovani appassionati di atletica e l’intera cittadinanza per partecipare a questa stimolante avventura. Roma 2024 Volunteers rappresenta un progetto centrale nella visione che la Fondazione si è prefissata, per sviluppare i temi della sostenibilità, dell’innovazione e del benessere. I volontari contribuiranno alla riuscita del grande evento e saranno così i primi ambasciatori dei valori dell’atletica nella città e in tutte le sedi in cui si svolgeranno le competizioni”, dichiara Paolo Carito, Direttore generale della Fondazione EuroRoma 2024.

Tutte le informazioni utili all’inoltro della propria candidatura per Roma 2024 Volunteers sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione e di Humangest, che ha messo a disposizione anche una mail dedicata (roma2024@humangest.it).

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.humangest.it/

Email: roma2024@humangest.it