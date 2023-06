Barbara Garofoli: “Lieti di annunciare Michele Adinolfi presidente dell’organismo di vigilanza Humangest”

Giugno 9, 2023

(Adnkronos) – Prosegue il percorso di inserimento di figure esterne di rilievo in posizioni chiave del Gruppo SGB Humangest

Milano, 9 Giugno 2023. Il Consiglio di Amministrazione di SGB Humangest Holding – Gruppo specializzato nei servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, reclutamento, formazione, outsourcing, logistica e payroll – ha nominato il Generale Michele Adinolfi Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo.

Alla guida dell’ente interno all’azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, l’ex Comandante in Seconda della Guardia di Finanza insignito della Croce d’Oro al Merito delle Fiamme Gialle avrà come scopo principale del suo incarico – che avrà durata di 3 anni – quello di sorvegliare e segnalare eventuali deficienze, anomalie o violazioni del Modello Organizzativo 231 (MOG 231).

Barbara Garofoli, Amministratore Delegato di Humangest, afferma: “La decisione di creare un Organismo di Vigilanza strutturato – obbligatorio per le società quotate, ma che abbiamo volontariamente scelto di istituire in Humangest già da molti anni – permetterà inoltre alla società di aprirsi a nuove possibili opportunità di business. Ciò considerando soprattutto che diverse aziende ed enti pubblici richiedono oggi che i fornitori siano dotati di MOG 231, potendo così dimostrare e certificare di riuscire a garantire un elevato livello di controllo sui loro processi interni.”

Dopo la nomina dell’Avvocato Angelino Alfano a Presidente dell’Advisory Board, continua così il percorso intrapreso da SGB Humangest Holding che prevede l’inserimento di figure esterne di rilievo nelle posizioni chiave all’interno del Gruppo. Tale azione mira ad un rafforzamento della struttura della governance aziendale e la promozione della costruzione di un nuovo, concreto, modello di lavoro sostenibile.

“Humangest, così come tutto il Gruppo, dà il benvenuto al Generale Adinolfi, scegliendo di rinnovare la propria decisione di selezionare personalità esterne di comprovata esperienza e competenza per inserirle all’interno della propria governance. Siamo certi che questa scelta possa incidere positivamente sul nostro percorso di crescita, a beneficio di tutti gli stakeholder”, conclude Barbara Garofoli.

Michele Adinolfi: nato ad Afragola (NA) il 1° dicembre 1952, entra nell’Accademia della Guardia di Finanza all’età di vent’anni. Nel corso della sua lunga carriere, ha ricoperto incarichi di primissimo piano in tutti i settori che caratterizzano l’attività della Guardia di Finanza, sia operativi che di staff. Adinolfi ha infatti servito le Fiamme Gialle per 43 anni, raggiungendo il grado di Generale di Corpo d’Armata e ricoprendo la carica di Capo di Stato Maggiore del Comando Generale delle Fiamme Gialle. Laureato, è altresì coautore di numerose pubblicazioni nel settore fiscale e non solo. È stato insignito di numerose onorificenze, tra cui quella di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e, dal 2010, si fregia della Croce d’Oro al Merito della Guardia di Finanza.

Humangest è l’Agenzia per il Lavoro di SGB Humangest Holding, Gruppo a capitale interamente italiano specializzato nei servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, recruiting, formazione, outsourcing, logistica e payroll. Nata nel 2005, oggi SGB Humangest è solution provider attraverso le sue società: Humangest, Humangest Group Romania, Humanform, Humansolution, Key Payroll, Employerland e Area75. Il gruppo ha sede a Milano e conta più di 60 filiali in tutta Italia.

