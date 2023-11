Barut Hotels aggiunge una nuova destinazione al suo gioiello dell’Egeo

Novembre 14, 2023

(Adnkronos) – Bodrum 14/11/2023- Apertura a Maggio 2024, Anda Barut Collection offre lusso per tutti.

Barut Hotels, uno dei marchi turistici più radicati culturalmente e pionieristici della regione mediterranea, aprirà a maggio l’hotel ANDA Barut Collection. Situato vicino agli aeroporti e all’interno della bellezza naturale di Izmir e Bodrum, ANDA Barut Collection offre agli ospiti una magnifica posizione fronte mare per rilassarsi e ricaricarsi dallo stress, in assoluta comodità, a poche ore dall’Europa.

Il Weekend del Benessere (10-12 maggio 2024), che inaugurerà ufficialmente l’hotel al pubblico, vedrà ANDA ospitare olimpionici britannici, atleti e ballerini per un programma incredibilmente vario di attività gratuite. Il programma evidenzia quanto sia vasta l’offerta per gli ospiti che soggiornano nella struttura. Dal nuoto con Rebecca Adlington, beach fit con Denise Lewis, Colin Jackson & Jamie Baulch, pugilato con Johnny Nelson, corsa con la leggendaria Paula Radcliffe, dance fit con James & Ola Jordan. Inoltre si potrà partecipare al workshop di abbigliamento sportivo con la famosa stilista Zeynep Kartal. Il Weekend del Benessere offrirà qualcosa di interessante per coltivare la passioni di ognuno.

All’ANDA Barut Collection è un’area progettata per adulti, accoglie gli ospiti con camere spaziose, ristoranti gourmet, esperienze incantevoli e tante alter caratteristiche all’insegna del benessere, dello sport e del lusso, in un ambiente romantico.

ANDA Barut Collection ha trasformato l’esperienza di vacanza per le famiglie con bambini: l’hotel dispone di club interattivi per i più giovani, attività educative e aree di gioco sicure.

L’hotel offre un’esperienza unica per tutte le fasce d’età con il suo parco acquatico circondato dalla natura, che include dagli scivoli d’acqua a piscine a tema, aree per prendere il sole, sdraio e servizio cibo e bevande per tutta la famiglia. Carnival Park, progettato per praticare giochi, intrattenimento e esperienze sportive, sarà una delle aree più visitate durante le vacanze.

Anda Barut Collection eleva l’ineguagliabile offerta turistica della Turchia a uno standard internazionale. La natura unica offre agli ospiti un hotel e un’esperienza di vacanza indimenticabile. L’architettura moderna dell’hotel e il parco avventura, intrecciati con le bellezze naturali di una zona intrisa di storia, promettono una vacanza in cui sia adulti che bambini si arricchiranno di ricordi indimenticabili. ANDA offre un soggiorno di lusso e permette agli ospiti di intraprendere un vero e proprio viaggio gastronomico durante la permanenza.

