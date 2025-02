Be My Guest: l’episodio della cultura

19 Febbraio 2025

GUIYANG, Cina, 19 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Il Guizhou, nella Cina sud-occidentale, spesso chiamato la “Terra delle mille culture”, è una provincia caratterizzata da altopiani e montagne. Come recita una proverbio cinese, nel Guizhou, “Ogni montagna ospita un gruppo etnico, le usanze cambiano ogni dieci miglia e le tradizioni cambiano ogni cento miglia”. La provincia ospita una ricca diversità culturale, mostrando il suo fascino e la sua vitalità unici tra le altre regioni della Cina.

La serie di brevi video “Be My Guest • Focus Guizhou”, prodotto da Guizhou Satellite TV e dal Centro per la Comunicazione Internazionale della Stazione radiotelevisiva del Guizhou[1] , è un documentario sulla vita quotidiana della popolazione locale, dal punto di vista di fotografi internazionali venuti a esplorare la provincia del Guizhou.

In questo episodio, il fotografo americano Dan Sandoval si unisce a Chen Jing[2] , una studentessa del Dipartimento di Arti Drammatiche e Spettacolo dell’Università di Guizhou, per intraprendere un viaggio nel Guizhou per scoprire gli splendidi paesaggi e la vivace cultura della regione.

Ad Anshun, Dan e Chen si immergono nella cultura Tunpu, antica di 600 anni e risalente alla dinastia Ming. L’imperatore trasferì qui truppe e coloni dalla Cina settentrionale; dopo la guerra, essi si stabilirono, tramandando le loro usanze fino ad oggi. Assistendo all’opera Anshun Dixi, Dan e Chen rivivono l’intensità di quel periodo.

Al Teatro dell’Opera di Pechino del Guizhou assistono a “L’Illuminazione di Yangming”, spettacolo che narra la vita di Wang Yangming, illustre filosofo, educatore e stratega militare della dinastia Ming.

Il loro viaggio prosegue nella Contea di Congjiang, dove scoprono il pittoresco scenario offerto dal villaggio e sperimentare il fascino delle tradizioni etniche. Nel villaggio di Biasha Miao, sono affascinati dalla cultura Miao dell'”albero della vita”, e nel villaggio di Gaozeng Dong, restano incantati dai potenti canti corali del popolo Dong, una tradizione millenaria (oltre 2500 anni) riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio immateriale dell’umanità nel 2009.

“Programmo già il mio ritorno in Guizhou!” afferma Dan, profondamente commosso dalla cultura vivace e dall’esperienza indimenticabile. Desidera tornare con la sua macchina fotografica per esplorare altri luoghi e paesaggi e immergersi ancora una volta nella cultura della regione.

