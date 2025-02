Be My Guest: l’Episodio Picco

21 Febbraio 2025

– GUIYANG, Cina, 21 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Guizhou, provincia situata nel cuore del sud-ovest della Cina, è caratterizzata da un paesaggio che presenta un mix di altipiani, montagne, colline e bacini. Conosciuto come “un paradiso dalle innumerevoli montagne”, Guizhou Guizhou è famosa per i picchi carsici, laghi montani, gole profonde, cascate, doline e crepacci, rendonola una meta ideale per il turismo di montagna e le avventure all’aria aperta.

La serie di brevi video “Be My Guest • Focus Guizhou”, prodotta da Guizhou Satellite TV e dal Centro di Comunicazione Internazionale della Stazione Radio e Televisione di Guizhou, presenta alcuni fotografi internazionali che si immergono nella vivacità e nella diversità di Guizhou. Attraverso le lenti delle loro macchine fotografiche, la serie cattura le loro esperienze autentiche e la ricca cultura di questa regione.

In questo episodio, Ivan Mendelevich, fotografo professionista e appassionato di moto dall’Argentina, accetta l’invito della sua amica Wang Menghan a intraprendere un emozionante viaggio alla ricerca delle vette in tutta Guizhou.

La loro avventura inizia nella zona panoramica di Wanfenglin a Xingyi, dove sfrecciano tra le cime carsiche in sella a delle motociclette, con il vento che ruggisce nelle loro orecchie. Oltre 300 anni fa, Xu Xiake, un famoso esploratore e scrittore di diari di viaggio della dinastia Ming, elogiò Wanfenglin dicendo: “Le vette abbondano in tutto il mondo, ma solo qui formano una foresta”. Oggi, Ivan si libra nei cieli a bordo di un parapendio, tuffandosi libero nell’aria e ammirando dall’alto il paesaggio unico di Wanfenglin, o Foresta delle Diecimila Picchi.

Successivamente, Ivan e Wang visitano il Museo di Protezione In-Situ dei Fossili dei Draghi a Xingyi per ammirare i fossili dell’ittiosauro di Guizhou, un antico rettile marino vissuto oltre 200 milioni di anni fa. Grazie alla guida del museo, i visitatori ricevono informazioni sulla storia geologica della regione.

Il loro viaggio si conclude sul monte Fanjing, dove Ivan cattura con la sua macchina fotografica viste mozzafiato del cielo stellato e della luce soffusa dell’alba. Presso il Centro di Recupero della Fauna Selvatica del Monte Fanjing , incontra la scimmia dorata di Guizhou, una specie rara e in via di estinzione, classificata come animale selvatico protetto di prima classe in Cina e spesso definita “l’unica e speciale creatura della Terra”, che vive nelle profondità delle foreste incontaminate della montagna.

“Guizhou mi ha davvero stupito! La prossima volta tornerò con la mia famiglia e i miei amici per scoprire altri paesaggi della regione”, afferma Ivan. Questo viaggio esaltante e avventuroso gli ha offerto un assaggio del fascino particolare di Guizhou, lasciandolo desideroso di tornarci per continuare a esplorarlo.

