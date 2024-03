Beatbot annuncia il lancio ufficiale nel mercato europeo

28 Marzo 2024

I robot pulitori per piscine Beatbot debuttano in Europa, offrendo funzionalità innovative nel settore che danno priorità all’efficienza e alla praticità

LONDRA, 28 marzo 2024 /PRNewswire/ — Beatbot, il marchio che ridefinisce il robot all’avanguardia per la pulizia delle piscine, annuncia oggi il suo ingresso ufficiale nel mercato europeo, rendendo i marchi leader del settore AquaSense e AquaSense Pro disponibili in commercio per gli acquirenti europei. L’espansione del marchio nei mercati europei amplia la distribuzione di tecnologia avanzata e sviluppa ulteriormente la presenza internazionale dell’azienda.

Con l’obiettivo di semplificare la cura della piscina e migliorare l’esperienza del proprietario, Beatbot ha già raggiunto traguardi significativi nel mercato degli Stati Uniti, inclusa la vendita delle prime 1.000 unità in preordine in meno di 30 giorni, un’impresa notevole per un prodotto nella fascia di prezzo di 2.000 dollari. L’elevata domanda di Beatbot negli Stati Uniti dimostra il potenziale successo nei mercati europei. Beatbot AquaSense Pro, il robot pulitore per piscine 5-in-1 al mondo, ha pure ricevuto prestigioso riconoscimento iF Design Award. Nel loro complesso questi risultati evidenziano l’ingegneria intelligente all’avanguardia e il successo dei progetti Beatbot sul mercato.

“Guardiamo con fiducia all’opportunità di offrire un’efficienza ottimale nella pulizia delle piscine, migliorarne la salute e fornire una comodità senza precedenti ai consumatori europei”, ha affermato York, CMO di Beatbot. “Il nostro modello più recente, AquaSense Pro, offre un’esclusiva potente pulizia dei pavimenti, un’agile arrampicata sulle pareti, la pulizia della linea di galleggiamento, un sistema di purificazione dell’acqua integrato e un’ottimizzazione intelligente del percorso non ottenibile con altre marche. Siamo soddisfatti di annunciare che l’impegno di Beatbot nel rivoluzionare le esperienze di cura della piscina si sta espandendo, marciando verso la sua disponibilità finale in tutto il mondo”.

Pool di robot con ingegneria intelligente

La serie AquaSense di Beatbot consiste di due robot pulitori per piscine:

Le tecnologie innovative di Beatbot, come il sistema di navigazione intelligente CleverNav™, il primo sistema di chiarificazione ClearWater™ del settore e il design intuitivo, distinguono i suoi robot da piscina. Questi robot offrono ai clienti un’esperienza di cura della piscina senza problemi con varie funzionalità tra cui il ritorno intelligente e il parcheggio vicino al bordo per un facile recupero.

I consumatori europei possono provare una tecnologia superiore per la pulizia delle piscine e scoprire di più su Beatbot AquaSense Pro (prezzo consigliato dal produttore € 2.499) e sulla sua variante normale, Beatbot AquaSense (prezzo consigliato dal produttore € 1.499), sul sito ufficiale del brand.

Per celebrare il lancio ufficiale in Europa, Beatbot lancia un’offerta speciale che inizia il 20 marzo 2024 e termina il 10 aprile 2024. Gli acquirenti riceveranno uno sconto di € 300 su Beatbot AquaSense Pro e uno sconto di € 200 su Beatbot AquaSense.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è un marchio tecnologico dedicato alla robotizzazione globale degli ambienti piscina. Fondata da esperti del settore con oltre 10 anni di esperienza in aziende leader nel settore della robotica domestica, l’azienda sta crescendo rapidamente, con uffici in più paesi e un forte team di oltre 80 membri di ricerca e sviluppo. Pioniere del settore con tecnologie fondamentali come le pompe dell’acqua con motore brushless, la locomozione spaziale AUV, il laser sonar SLAM e gli algoritmi di navigazione per la mappatura dello spazio, Beatbot ha ottenuto numerosi brevetti e ha aperto la strada a varie innovazioni. Attualmente deteniamo oltre 131 brevetti (concessi e in fase di richiesta), inclusi 51 brevetti per invenzioni. Il marchio mira a diventare leader mondiale nella robotica intelligente e all-in-one per la cura delle piscine, sulla scia delle aziende di robotica domestica di alto livello, ed è guidato dall’impegno verso l’eccellenza del prodotto. La missione di Beatbot è ridefinire la cura della piscina, affrontare le sfide del settore, migliorare le prestazioni e offrire esperienze di cura della piscina senza problemi.

